Jamie Oliver értéktelennek és butának tartotta magát a rendellenessége miatt

Jamie Oliver egy dokumentumfilmben vallott érzéseiről diszlexiájával kapcsolatban. Az 50 éves szárszakács sokáig értéktelennek és butának tartotta magát az olvasási nehézségei miatt.

Jamie Oliver értéktelennek és butának tartotta magát a diszlexiája miatt (Fotó: Isabel Infantes / Northfoto)

Jamie Oliver sokáig küzdött tanulási nehézsége miatt

Az 50 éves sztárszakács a Channel 4 műsorára készített egy dokumentumfilmet, aminek a Jamie's Dyslexia Revolution címet adta. Az egyórás műsorban Jamie Oliver őszintén vallott érzéseiről, és azokról a nehézségekről, amin az iskolai évei alatt kellett keresztül mennie a diszlexiája miatt. Jamie Oliver diszlexiája miatt sok éven keresztül értéktelennek és butának érezte magát. A diszlexia egy gyakori tanulási nehézség, amely olvasási, írási és helyesírási problémákat okoz. Manapság már számos segítség áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban, régebben azonban nem volt ennyire ismert, így a gyerekeknek maguknak kellett megküzdenie az ezekből következő problémákkal.

Jamie Oliver egyedül küzdött meg a diszlexiája miatt kialakult problémákkal (Fotó: Matt Alexander / Northfoto)

Jamie Oliver sokáig értéktelennek és butának gondolta magát

Jamie Oliver is azok közé a gyerekek közé tartozott, akiknek hatalmas nehézségeket okozott a tanulás. Jamie Oliver dokumentumfilmjének megjelenése előtt már bevallotta a The Sunday Times-nak, hogy milyen megrázó volt számára diszlexiásnak lenni. Nyilatkozatában elismerte, hogy tanulási problémái miatt sokáig értéktelennek és butának tartotta magát. Továbbá hozzátette, hogy most már muszáj erről beszélnie, mert ki szeretné dolgozni magából a traumát:

Elég sok mindent kipakoltam, és túlságosan is megosztom veletek, mert kurvára ki kell dolgoznom ezt a sz**t, azt hittem, hogy már eltemettem, de ez az érzékeny pontom.

A diszlexia ismeretének hiánya miatt pedig egyedül kellett megküzdenie ezzel az egésszel:

Nem volt semmi extra időm a vizsgákon, nem voltak stratégiák, csak egy kis extra korrepetálási segítség.

A The Naked Chef sztárja minden befolyását kihasználja, hogy segítsen a diszlexiásokon (Fotó: Ian West / Northfoto)

Jamie Oliver-t a konyha mentette meg

A sok nehézség ellenére azonban a konyhában megtalálta a békéjét. Jamie Oliver azt állítja, hogy a konyha mentette meg az életét. Amikor ott volt, úgy érezte ő is ér valamit, és tud valamit adni az embereknek. A The Naked Chef sztárja egy szerencsés véletlennek köszönhetően a világ egyik legismertebb séfje lett. Befolyását és vagyonát pedig arra használja, hogy segítse a rászorulókat. Új dokumentumfilmjével is szeretné felhívni a figyelmet a diszlexiában szenvedők nehézségeire, továbbá azt a kényes kérdést feszegeti, hogy az Egyesült Királyság oktatási rendszere eleget tesz-e a diszlexiás gyermekek támogatásáért, és ha nem, akkor min kell változtatni.