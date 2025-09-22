Mi történik vele? Hulk Hogan örökségéből kimaradt lánya már egy hotelben él

Hulk Hogan halála után a rajongók azt várták, hogy a család összefog. Ehelyett Brooke Hogan inkább a meglepő döntéseivel hívja fel magára a figyelmet. Először is kihagyta apja temetését, most pedig férjével és kisgyermekeikkel egy Miami-ban lévő hotelbe költözött.

Hulk Hogan lánya jelenleg a férjével és a gyerekeivel egy Miami-ban lévő hotelben él (Fotó: SMG / Northfoto)

Hulk Hogan örökségéből kimaradt lánya egy hotelben él

2025 júliusában Hulk Hogan meghalt. A pankrátor legenda 71 éves volt... Lánya pedig azóta megosztó döntéseivel hívja fel magára a figyelmet. Brooke Hogan férjével, Steven Oleksy-val és ikreikkel - Molly-val és Oliver-rel - együtt laknak egy hotelben, amit nem kényszermegoldásnak, hanem tudatos döntésnek tartanak. A hotelélet pedig egyáltalán nem idegen számukra. Brooke Hogan férje ugyanis profi jégkorongozó, így már hozzászoktak ahhoz az életvitelhez, hogy a sok utazás miatt mindig máshol vannak. Most azonban nem Steven, hanem Brooke miatt kellett ezt a döntést meghozni. Hulk Hogan lánya ugyanis rengeteg időt tölt a stúdióban a zenei karrierje miatt, így a hotel nyújtja számukra a legjobb logisztikai megoldást:

Ez nem luxus, hanem praktikum.

Brooke Hogan új fejezetet nyitott

Hulk Hogan halála után, lánya új fejezetet nyitott az életében és visszatért egykori kiadójához, a Sobe Entertainment-hez, ahol jelenleg is új zenéin dolgozik. Elmondása szerint tíz nap alatt tizennégy új dalt vettek fel, miközben ő éjjelente a stúdióban dolgozik, napközben pedig anyaként van jelen. A zenei karrierje mellett édesanyaként, feleségként és önálló nőként próbálja újradefiniálni magát.

Sokan ugyan értetlenkednek a hotelélet miatt, de számára ez most a legpraktikusabb, legbiztonságosabb és legalkalmazkodóbb forma, amivel összeegyeztethető a munka, a család és a magánélet. A hotelben a napi rutin szigorúan szervezett. A gyerekek reggel sétálnak, délután pihennek, Brooke Hogan pedig este mindig a stúdióba megy. Az éjszakák gyakran hajnalig tartanak, de ő élvezi a kreatív energiát, amit ez a tempó felszabadít benne. Hulk Hogan lánya jelenleg zeneileg és emberileg is újraépíti magát és annak, hogy Brooke Hogan hotelben él, semmi köze apja döntéséhez, miszerint kihagyta őt a végrendeletből.