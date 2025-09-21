Ritka pillanat: egy fotón Heidi Klum és népes családja

Heidi Klum az Instagramon egy igazán különleges és ritka fotót osztott meg, amelyen nemcsak négy gyermeke, hanem férje, Tom Kaulitz és édesanyja, Erna Klum is látható. A világhírű szupermodell sugárzóan boldognak tűnt szerettei körében.

Heidi Klum büszke népes családjára / Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Heidi Klum hagyománytisztelően jelent meg családjával

A America’s Got Talent zsűritagja a hétvégén Münchenben, egy hagyományos bajor fesztiválon vett részt mozaikcsaládjával. A képeken feltűnik a 21 éves Leni Klum, a 20 éves Henry Samuel, a 18 éves Johan Samuel és a 15 éves Lou Samuel is.

A rendezvényre nemcsak Heidi férje, Tom Kaulitz, hanem annak ikertestvére, Bill Kaulitz, valamint Henry barátnője, Kayla Betulius is elkísérte a famíliát. Heidi több fotót és videót is megosztott az eseményről, így bepillantást engedett a közösen átélt pillanatokba - írja a Life.

A résztvevők természetesen a fesztivál hagyományaihoz illően öltöztek, azaz a hölgyek dirndlt viseltek fűzős felsőrésszel és kötényszoknyával, míg a férfiak klasszikus bajor lederhosent, mellényt és inget húztak magukra.

Heidi Klum és lánya, Leni legutóbb a Velencei Filmfesztivál nyitóestjén jelentek meg együtt. Az anya-lánya páros akkor is nagy figyelmet kapott, hiszen közös megjelenésük igazi divatbemutatóvá változtatta a vörös szőnyeget.