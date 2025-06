Nem fog rajta az idő vasfoga: ilyen szuperszexi az 52 éves Heidi Klum

Heidi Klumon egyszerűen nem fog az idő vasfoga. Az 52 éves német szupermodell ugyanis kora ellenére fiatalokat megszégyenítő bomba formában van, amit büszkén meg is szokott osztani követőivel. Nem volt ez most sem másképp pláne, hogy beköszöntött a nyár, így előkerülhettek a fürdőruhák is.

Bikiniben szexizett Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Tervek a hétvégére

- írta legújabb Instagram-posztjában, amelyben egy szexi lila bikiniben hódít a közösségi médiában.

A fotók természetesen gyorsan elnyerték a rajongói tetszését, hiszen szettje láttatni engedte tónusos testét, hosszú szexi lábait, idomait. A többgyermekes sztáranyukán tehát továbbra sem fog az idő, ami annak fényében elképesztő, hogy nemrég ünnepelte születésnapját is, amely alkalmából saját, hollywoodi kertjében tartottak egy grillpartit. Az eseményen természetesen jelen volt férje, a szintén német származású Tom Kaulitz is, aki főzőtudományával zenekarának egyes tagjaival, ikertestvérével együtt zenével is szórakoztatta a jelenlévőket.