Összeesett, rémült rajongók szeme láttára vitték le az énekesnőt a színpadról

Lola Young nagy aggodalmat keltett rajongói körében, amikor szombaton összeesett a színpadon New Yorkban, és a személyzetnek kellett levinnie őt. Órákkal később az énekesnő saját maga nyugtatott meg mindenkit.

Nehéz napokon volt túl az énekesnő

Az énekesnő szombaton a New York-i All Things Go zenei fesztiválon lépett fel, és bevallotta, hogy nehéz napokon ment keresztül, így nem volt biztos benne, hogy egyáltalán színpadra fog-e állni.

Nehéz napjaim voltak, néha az élet úgy érezteti veled, hogy nem tudod folytatni, de tudjátok mit, ma reggel felkeltem, és úgy döntöttem, hogy eljövök ide.

- mondta fellépése elején. Percekkel a rövid beszédét követően kisebb émelygés után összeesett, majd a személyzet rohant, hogy segítsen neki. A 24 éves Lola, aki leginkább 2024-es slágeréről, a Messyről ismert, a Conceited című dalát énekelte a Forest Hills stadionban, amikor összeesett.

Órákkal az eset után az Instagram-oldalán nyugtatta meg aggódó rajongóit.

Sziasztok, aki látta a fellépésemet az All Things Gon, jól vagyok most. Köszönöm mindenkinek a támogatást.

Lola took to Instagram hours after to address the incident and wrote: 'Hi, for anyone who saw my set at all things go today, I am doing okay now. Thank you for all of your support xxx' The mystery medical crisis occurred after she cancelled a concert on Friday 'due to a sensitive matter'.

Az incidens azután történt, hogy pénteken lemondott egy koncertet egy kényes ügy miatt.

Időnként vannak napok, amikor nekem és a csapatomnak védelmi intézkedéseket kell hoznunk, hogy biztonságban tartsuk őt. Ő egy hihetetlen ember, aki mindig komolyan veszi rajongóit, a karrierjét és a fellépéseit. Csak hatalmas bocsánatkérést tudok küldeni az okozott kellemetlenségért.

- írta menedzsere, Nick Shymansky közösségi média oldalán.

Mindig is nyíltan beszélt betegségeiről és kezeléseiről

2022-ben Lola elárulta, hogy 17 évesen szkizoaffektív zavarral diagnosztizálták.

Nem találom a szavakat, hogy leírjam, mennyire befolyásolta ez a diagnózis az egész életemet, és a világképemet. Rengeteget küzdöttem azzal, hogy megtanuljam elfogadni ezt a részemet, és még mindig tanulom. Emlékeztetnem kell magam, hogy egy teljesen átlagos ember vagyok, és mint mindenki, képes vagyok hihetetlen dolgokra, a mentális egészségem nem határoz meg engem. Ez az én szupererőm.

- írta Instagram-oldalán.