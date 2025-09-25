Hátborzongató keresési előzményeket találtak a 8 éves kislányát meggyilkoló anyánál

A 31 éves Brittany Hall bűnösnek vallotta magát, és elítélték súlyos testi sértésből elkövetett gyilkosság, 11 rendbeli gyermekbántalmazás, haláleset eltitkolása és hamis nyilatkozat megtétele vádjában, a hatóságok a keresési előzményekből sokkoló részletekre derítettek fényt.
Hall és partnere, Celeste Owens, akit életfogytiglani börtönbüntetésre és plusz 235 évre ítéltek. A pár bántalmazták a nő három gyermekét, és egyiket meggyilkolták. A kisgyermek alultáplált holttestét később a közelben lévő erdőben találták meg.
A hatóságok megerősítették, hogy Hall és Owens 2021. november 19-én jelentették eltűntnek nyolcéves Amarit, miközben egy hotelben tartózkodtak Hall három gyermekével, azt állítva, hogy a lány a szobából tűnt el, amíg ők aludtak.
Az ügyészség közlése szerint a hatóságok gyanakodni kezdtek a történetre, miután bizonyítékokat találtak arra, hogy a pár bántalmazta a gyerekeket. A hotel szobájában elhelyezett CCTV-felvételek rögzítették, amint a pár mindhárom gyermeket támadta.
A hatóságok aggasztó internetes kereséseket is találtak Owens mobiltelefonján, például: „Mit tegyek, ha a gyermek nem hallgat rám?”, „Tavak a közelemben”, „Hogyan működnek a csatornák az utcán?”, „Miért szöknek el a gyerekek?”, „Hogyan jelenthetek eltűnt személyt?” .
A hatóságok szerint Owens fejbe ütötte Amarit, majd Hall segített az eset eltitkolásában. Az orvosszakértő, aki Owens korábbi tárgyalásán tanúskodott, elmondta, hogy a lány halálakor mindössze körülbelül 24,5 kg volt, és jól láthatóak voltak rajta a bántalmazás jelei, és a mája is megsérült. A gyermek holttestét DeKalb megyébe, Atlanta keleti oldalán találták meg.
Három fehér szemeteszsákba csomagolták. Az egyik a fejére került, és a hasáig ért. A második a lábait takarta, és éppen a csípője fölött ért véget. A harmadik zsákot a hasára és a törzsére tekerve, fekete kötéssel rögzítették. A test látható volt a zsákokon keresztül, nem volt teljesen eltakarva. A karján vágások is látszottak
- Kia Jimenez, a Gwinnett megyei bűnügyi helyszínelő.
Owens 20 vádpontban bizonyult bűnösnek, többek között szándékos gyilkosság, súlyos testi sértés, súlyos támadás és gyermekbántalmazás vádjában - írja a Mirror.
Ez az anya nem védte meg a gyermekeit, sőt részt vett a bántalmazásban. A tragédia véget ért. Továbbra is imádkozunk, hogy a túlélő testvérek fel tudjanak dolgozni mindazt a bántalmazást, amit elszenvedtek, és hogy ez a beismerő vallomás lezárást nyújtson nekik és kiterjedt családjuknak
- nyilatkozta Hall ítéletéről Patsy Austin-Gatson, a Gwinnett megyei főügyész szerdán.
