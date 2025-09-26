Hollywood titkos hangja: Audrey Hepburn és Marilyn Monroe is neki köszönheti a legnagyobb sikerét

Több mint 60 éve varázsolták el a világot az olyan klasszikus musicalek, mint az Anna és a sziámi király, a West Side Story vagy a My Fair Lady. A főszerepekben a kor legszebb sztárjait láthatta a közönség, azonban ami a csodálatos énekhangjukat illeti, azt egyetlen nőnek, Marni Nixon-nak, Hollywood titkos hangjának köszönhették. Sokak szerint aprópénzre váltotta a tehetségét az énekesnő, ugyanis olyan sztároknak adta az énekhangját, mint Audrey Hepburn, a legendás Marilyn Monroe vagy a rejtélyes körülmények közt elhunyt Natalie Wood.

Marni Nixon tette sztárénekessé a leghíresebb színésznőket (Fotó: Edward M. Pio Roda)

Marni Nixon Hollywood titkos hangja

Az énekes-színésznő karrierje nem akart beindulni az ötvenes években, kisebb zenés munkákat kapott, például az 1951-es Disney-film, az Alice csodaországban című mesében. 1953-ban azonban egy meglepő feladatra kérték fel: a Marilyn Monroe nevével fémjelzett Szőkék előnyben című film híres dalát, a Diamond's Are a Girl's Best Friend bizonyos részeit kellett elénekelni, mivel Monroe hangi adottságai nem voltak megfelelőek. Innentől nem volt megállás, szerepeket sajnos nem kapott vagy 10 évig, ám addig olyan sztároknak adta az énekhangját, mint Margaret O'Brien, a Psycho sztárja, Janet Leigh, and Jeanne Crain.

Világsikerek Nixon nélkül

1956-ban debütált a mozikban az Anna és a sziámi király című zenés film, ami egy angol tanítónő és egy király szerelmét mutatja be. A világsikerű musical nő főszerepében Deborah Kerr látható, aki a Most és Mindörökké című film után még nagyobb sikert ért el világszerte. Kerr azonban nem igazán tudott énekelni, így a zenés részekre kellett valakit szerezni. Végül mindössze 420 dollárért Marni Nixont kérték fel, hogy énekelje az egész film csúcspontját jelentő Shall We Dance című dalt. Összehasonlításként, Kerr 250 ezer dollárt kapott a filmért, ám a legikonikusabb pontja Nixon hangjához köthető.

Világsikerek árnyékában

A hatvanas években jöttek egyre másra a sikermusicalek, amiben a kor legnagyobb sztárjait foglalkoztatták, azonban a legtöbb nem, vagy nem annyira tudott énekelni, mint amennyire a színpadi színészek. Az 1961-es West Side Story főszerepére Natalie Woodot kérték fel, de a színésznő hangi adottságai nagyjából a nullával voltak egyenlők. A stúdió felhívta Nixont, aki Maria összes dalát felénekelte, sőt akadt egy szám, ahol két színésznő helyett is egyszerre kellett énekelnie. Az Anitát alakító Oscar-díjas Rita Moreno kiváló énekes és táncosnő, ám a Tonight kvintett legmagasabb hangjait ő sem tudta kiénekelni, így azt is Hollywood titkos hangjának köszönheti a világ.