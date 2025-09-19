A Da Vinci-kód szerzője négy szeretője közül az egyiket feleségül veszi

A Da Vinci-kód világhírű szerzője, Dan Brown élete korántsem volt olyan átlátható, mint regényeinek logikája. Volt felesége, Blythe Brown szerint az író 21 évnyi házasságuk alatt kettős életet élt, titkos viszonyokat folytatott, és közös vagyonukból más nőkre költött.

A Da Vinci-kód szerzője új könyvében a köszönetnyilvánításnál hozta nyilvánosságra eljegyzését (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM / Northfoto)

A Da Vinci-kód szerzője feleségül veszi az egyik szeretőjét

A válóper lezárása után A Da Vinci-kód szerzőjének magánélete újra a figyelem középpontjába került. Az író ugyanis nyilvánosságra hozta, hogy eljegyezte Judith Pietersent. Dan Brown frissen megjelent nyolcadik, A titkok titka című könyvében a köszönetnyilvánítás utolsó sorában teljes szívből köszönetet mondott menyasszonyának, Judith Pietersennek. Ő az a nő, akit Brown volt felesége név szerint említ a váláskor benyújtott keresetben, mint az író szeretőjét. Az eljegyzés híre teljesen sokkolta a a közvéleményt, és sokan úgy érzik, ezzel az Angyalok és démonok szerzője elismerte volt felesége vádjait.

Dan Brown titkos élete

A legendás szerző volt felesége szerint ugyanis az író 21 évnyi házasságuk alatt kettős életet élt, titkos viszonyokat folytatott, és közös vagyonukból más nőkre költött. Blythe Brown 2020 júniusában nyújtott be keresetet férje ellen. Azt állítja, az író éveken át titkos viszonyokat folytatott több nővel is, köztük egy holland lóidomárral, egy fodrásszal, egy politikai kapcsolatokkal rendelkező személlyel és személyi edzőjével is. Dan Brown volt felesége azt is állítja, hogy az író közös vagyonukból vásárolt ajándékokat ezeknek a nőknek. Mint például egy versenylovat, lószállító utánfutót, luxusautót és ingatlant Hollandiában.

A kereset szerint Brown a házasság alatt megkezdett vagy előkészített üzleti projektet is elhallgatott előle . Köztük gyerekkönyveket, tévésorozatokat és más, potenciálisan nagy bevételt hozó munkákat. Blythe Brown szerint mindezeket a férje tudatosan titkolta el, hogy megkerülje a közös vagyon felosztásának szabályait, ezzel milliós összegeket vonva el a megállapodásból.

Dan Brown és felesége, Blythe Brown 21 évig voltak házasok (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

A Da Vinci-kód szerzője mindent tagad

Dan Brown a vádakat teljes egészében tagadta. Közleményében 'teljességgel hamisnak' és 'sértőnek' nevezte azokat, hozzátéve, hogy volt felesége csak rágalomhadjáratot folytat ellene. Szerinte minden, a válás során szükséges vagyonnyilatkozatot benyújtott, és az elszámolás során Blythe Brown a vagyon több mint felét megkapta. A perben mindkét fél könyvelési és jogi dokumentumokkal próbálta alátámasztani igazát, azonban a részletek nem kerültek nyilvánosságra. 2021-ben végül peren kívüli megállapodás született. Az ügy jogi értelemben lezárult, a felek kérésére pedig a részleteket nem hozták nyilvánosságra. Dan Brown hangsúlyozta, hogy szeretné maga mögött hagyni a konfliktust, és a jövőre, valamint az írásra szeretne koncentrálni. Ami egy ideig sikerült is neki, ám Dan Brown Judith Pietersennel való eljegyzési híre most teljesen felbolygatta a közvéleményt.