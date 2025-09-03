Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
60 éves lett a Hollywood-i rosszfiú: hány kvízkérdésre tudsz helyesen válaszolni Charlie Sheenről?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 14:40
Charlie SheenKét pasi - meg egy kicsiszületésnap
Charlie Sheenről sok minden elmondható, de az hogy az élete ne lett volna botrányokkal kikövezve semmiképpen. A Két pasi – meg egy kicsi sztárjának élete a sorozat megszűnésével új fordulatot vett: az addigi kicsapongó életét maga mögött hagyta. 60. születésnapja alkalmából egy 10 kérdéses kvízben tesztelheted, hogy mennyit tudsz a hollywoodi botrányhősről!

Repül az idő: Charlie Sheen ma ünnepli 60. születésnapját. Az elsősorban a Két pasi – meg egy kicsi című szituációs komédiából ismert színész életműve meglehetősen sokrétű. A karrierje baseballjátékosként indult, de később hamar édesapja, Martin Sheen útjára lépett és színész lett belőle. Kezdeti szerepeiben az akció, a vígjáték, sőt a dráma is megjelent, de világhírnevet egyértelműen a Két pasi – meg egy kicsi hozott számára, amelyben nyolc évadon keresztül játszotta Charlie Harper karakterét. De vajon milyen egyéb fordulópontjai voltak Charlie Sheen életének? Ebből a kvízből megtudhatod!

Charlie Sheen szivarral a kezében.
Kvíz: Te mennyit tudsz Charlie Sheen életéről?
Fotó: KPA Honorar und Belege /  Northfoto

Charlie Sheen 60 kvíz: út a világhírnév felé, majd lejtmenet

A hirtelen jött világhírnév és pénz nem segítette Charlie Sheen-t a józan életvitelben. A színész a sorozat alatt a különböző tudatmódosítók és az alkohol rabjává vált. Az utolsó évadokat már hatalmas botrányok övezték Sheen viselkedése miatt, így az alkotó, Chuck Lorre és a vezetőség megvált tőle. A színész karrierje megbicsaklott, ezért fűt-fát kiabált volt kenyéradójára, de nem sokkal később mégis elvonóra ment. Ezután igyekezett visszaállítani renoméját: bevallotta, hogy HIV pozitív és a Két pasi – meg egy kicsi stábjától, valamint Chuck Lorre-tól is bocsánatot kért. Manapság több jótékonysági szervezettel dolgozik együtt és a filmvilágból sem tűnt el teljesen. Az alábbi kvízben 10 kérdést fogalmaztunk meg a sztár életéből: te hányra tudod a helyes választ?

KVÍZ

