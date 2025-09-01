Rémálom lett az álomnyaralásból! Borzasztó baleset érte a tévésztárt

Egy reality-sztárt, Bianca Gascoigne-t kórházba szállították, miután borzasztó baleset érte törökországi nyaralásán. A híresség közösségi média portálján jelentkezett be.

Borzasztó baleset érte a valóságshow-sztárt Fotó: Pexels

A brit modell törökországi kiruccanása rémisztő fordulatot vett, amikor egy golfkocsi balesetben eltört a bokája. A futball-legenda Paul Gascoigne lánya Instagramon osztotta meg megpróbáltatásait követőivel, kórházi ágyából tett közzé fotókat, melyeken látható a fehér gipsze, valamint megsérült lába.

A fájdalmas sérülés ellenére Bianca megőrizte rá jellemző pozitív hozzáállását és ezt írta bejegyzéséhez:

Nem egészen ez az a nagy áttörés, amire idén számítottam.

Majd így folytatta: „Golfkocsi: 1, boka: 0 🩼. Hálás vagyok, hogy a baleset nem lett súlyosabb, és köszönöm a sok szép nyaralási emléket 🙏🏼. Nagyon szerencsés vagyok, hogy otthon a legjobb támogató háttér vesz körül, szükségem is lesz rá ☺️🙃. Ahogy mondani szokás: ami nem öl meg, az megerősít…”

Barátai és rajongói aggódó és támogató üzenetet küldtek neki a közösségi oldalakon. A Geordie Shore sztárja, Sophie Kasaei ezt írta:

Ó, drága istenem!!! Annyira örülök, hogy jól vagy!

Eltört bokájáról röntgen felvételeket is megosztott követőivel, nem rejtegetve mennyire súlyos bokája helyzete. Megpróbáltatásait súlyosbítja, hogy balesete Bianca szakítása után történt meg, így még nagyobb erőt kellett vennie magán a modellnek, hogy túllendüljön ezeken.

2016-ban Calum Best oldalán megnyerte a Love Island nevű show-t, amelyet élete egyik legjobb élményének hívott.

Szívesen visszatérnék a Love Islandre. Nagyon jó időszak volt, és azt hiszem, érdekes lenne látni, hogy boldogulnék most, mint akkoriban

- jelentette ki egy korábbi interjúban.

Akkoriban azt nyilatkozta, hogy a valóságshow igazi hullámvasút volt életében, de rengeteget tanult és fejlődött általa - számol be róla a Daily Star.