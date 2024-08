Szakmai ártalom? Nem hiszed el, hol fotózták a hollywoodi sztárt Budapesten!

Ez ám a varázslat! Vajon menyi az esélye, hogy célirányosan besétál egy hollywoodi sztár a budapesti Bartók Béla úton található picinyke bűvészboltba? Ráadásul úgy, hogy képben is van a Figaro bűvészbolt történetével? Pedig így történt! Jesse Eisenberg, aki Mark Zuckerberget alakította a Social Network – A közösségi háló, illetve Lex Luthort a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című moziban, Budapesten forgatja a Szemfényvesztők című hollywoodi sikerfilm harmadik részét, direkt ment a magyar bűvészboltba.

A Szemfényvesztők című mozifilmek négy bűvészét ismert hollywoodi sztárok keltik életre.

Balról jobbra: Dave Franco, Jesse Eisenberg, Isla Fischer, Woody Harrelson (Fotó: Northfoto)

– Bár a Szemfényvesztők-filmekben a bűvésztrükkök filmtrükkök vagy kézdublőr által bemutatott mutatványok, Jesse Eisenberg, talán pont a filmek és bűvész karaktere hatására, komolyan érdeklődik a bűvészet iránt. Konkrét trükköt, összefűzött lapos kártyacsomagot keresett, de nem ragadt le a bűvészet egyetlen ágánál!

– meséli a Borsnak Szabó István, a Figaro bűvészbolt tulajdonosa, aki hozzátette: a hollywoodi színész nagyon nyitott és érdeklődő, teljesen közvetlenül viselkedett, még közös fotóra is vállalkozott.

– Meglepő volt, hogy az 55 éves bűvészboltunk kapcsán amerikaiként megkérdezte: ez annak idején legálisan működhetett a keleti-blokkban? Kollégám, Vince egyébként rengeteg trükköt mutatott neki. Érdekelte a mikromágiás Hol a piros?, de mentalista trükköt is vásárolt. Sőt, nagyon szerette volna megtanulni a kártyaszínezést, ami a filmben is látható, ám ott nem ő csinálta. Szóval kapott belőle egy tíz perces gyorstalpalót. Ki tudja, még az is lehet, hogy a nálunk szerzett tudását nem csak a való életben, de a filmben is kamatoztatja?! – mondja búcsúzóul Szabó István.