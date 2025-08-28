Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Gyászba borult Hollywood: elhunyt a Másnaposok és a Baywatch sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 12:50
93 évesen elhunyt Floyd Levine, aki klasszikus filmszerepeivel és különleges humorával vált felejthetetlenné. A brooklyni taxisofőrből lett filmes veterán családja körében távozott.

Elhunyt Floyd Levine, a Másnaposok és a Baywatch sztárja. A színész 93 éves volt.

Elhunyt a Másnaposok és a Baywatch sztárja / Fotó: Pexels

Floyd Levine leginkább a televíziós szerepeiről vált ismertté, többek között a Gyilkos sorok, a Babylon 5: Thirdspace, a Baywatch, a Cagney és Lacey című sorozatokban is szerepelt, valamint az Al Pacino főszereplésével készült Kánikulai délután című filmben, illetve a Másnaposokban. A hollywoodi veterán vasárnap hunyt el.

A színész halálhírét csütörtökön jelentették be: ekkor a menye, Tracy Robbins osztotta meg a hírt az Instagram-oldalán, több fénykép kíséretében.

Imádott apósom, Floyd Levine békésen hunyt el augusztus 24-én, gyönyörű családja körében, és valószínűleg azt kívánta, bárcsak valaki hozna neki egy Martinit. A legjobb após, nagypapa és minden tekintetben egy tréfamester volt. Floyd imádta Frank Sinatrát, a klasszikus filmeket, és mindig meg tudta nevettetni az embereket. New Yorkban taxisofőrként kezdett dolgozni, mielőtt hollywoodi álmokat kergetve Kaliforniába költözött, és útközben csodálatos színészi karriert épített. Brian, a fia gyakorlatilag az ő hasonmása, és minden alkalommal, amikor ránézünk, látni fogjuk Floyd mosolyát. Hiányozni fog a humora, a történetei és a káromkodásai

- írta a posztjában Robbins.

Floyd hollywoodi szerepei közé tartozott Abe szabó alakítása a Norbit-ban, Eddie Murphy oldalán, valamint egy másik szabó szerepe a 2009-ben bemutatott Másnaposok című filmben. Örökségét a fia viszi tovább, aki szintén színészi pályán helyezkedett el, és az  apjával közösen szerepeltek a CBS Archie Bunker's Place című műsorában 1981-ben és 1982-ben - írta a Daily Mail.

 

