Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hűha: az egykori tinisztár drámai változtatással sokkolta rajongóit

Olsen ikrek
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 15:30
Ashely OlsenElizabeth OlsenMary-Kate Olsen
Szeret kísérletezni a hajszínével az egykori tinisztár.
Amy Mans
A szerző cikkei

Ashley Olsen az őszi szezonra új frizurát választott. Szeptember 19-én, pénteken a 39 éves színésznőt új frizurával kapták lencsevégre, miközben elhagyta a New York-i Divathét utáni afterpartyt.

alt=Ashley Olsen és Mary-Kate Olsen a 2000-es évek filmvilágában meghatározó jelenségek voltak
Ashley Olsen és Mary-Kate Olsen a 2000-es évek filmvilágában meghatározó jelenségek voltak / Fotó: MW

Ashley Olsen új frizurája drámaira sikerült

A The Row társalapítóját a New York-i utcákon fotózták, ahol vörös színű haját mutatta meg. Fekete The Row Ama papucsot, bő szárú kék farmert és fekete hosszú ujjú blúzt viselt, kiegészítve barna bőr táskával, zöld–bézs sállal és fekete wrap-around napszemüveggel. Mielőtt Ashley az új frizurát választotta volna, a híres fodrásza, Mark Townsend a Gloss Angeles podcastban mesélte el, hogyan készíti el Ashley és Mary-Kate jellegzetes hullámos haját.

Felidézte, hogy a 2013-as Met Gala hogyan változtatta meg a hozzáállását. Akkor Ashley a lehető legkevesebb erőfeszítéssel szerette volna elkészíttetni a haját, azaz nem akart használni eszközt vagy hőt. Townsend alternatívája egyszerű volt, de látványos eredményt hozott.

Csíptetőkkel rögzítettem a haját, majd hagytam levegőn száradni, és tökéletes lett. Nagyon különböző a hajuk, ezért teljesen másképp közelítem meg. Mindkettőjük hajához más-más terméket használok. Ashley haja sokkal göndörebb és sötétebb, míg Mary-Kate-é kicsit durvább

- mondta Townsend márciusban.

Ashley khaki színű, galléros ingruhát választott, laza fazonnal a saját divatmárkájától, a The Row-tól. Fekete hegyes orrú cipővel és finom arany fülbevalóval kombinálta az összeállítást. Louis fekete öltönyt viselt, csíkos, menta színű inggel és fekete pöttyös nyakkendővel. - írja a People. 

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!

@thrbreak #tiktokrealitycontest Mary-Kate & Ashley Olsen Make Rare Public Appearance at NYFW 2025 | #mary #marykateandashley #olsen #hollywood #celebritynews #hollywoodlife #newyorkfashionweek ♬ original sound - THR BREAK

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu