Hűha: az egykori tinisztár drámai változtatással sokkolta rajongóit

Ashley Olsen az őszi szezonra új frizurát választott. Szeptember 19-én, pénteken a 39 éves színésznőt új frizurával kapták lencsevégre, miközben elhagyta a New York-i Divathét utáni afterpartyt.

Ashley Olsen és Mary-Kate Olsen a 2000-es évek filmvilágában meghatározó jelenségek voltak / Fotó: MW

Ashley Olsen új frizurája drámaira sikerült

A The Row társalapítóját a New York-i utcákon fotózták, ahol vörös színű haját mutatta meg. Fekete The Row Ama papucsot, bő szárú kék farmert és fekete hosszú ujjú blúzt viselt, kiegészítve barna bőr táskával, zöld–bézs sállal és fekete wrap-around napszemüveggel. Mielőtt Ashley az új frizurát választotta volna, a híres fodrásza, Mark Townsend a Gloss Angeles podcastban mesélte el, hogyan készíti el Ashley és Mary-Kate jellegzetes hullámos haját.

Felidézte, hogy a 2013-as Met Gala hogyan változtatta meg a hozzáállását. Akkor Ashley a lehető legkevesebb erőfeszítéssel szerette volna elkészíttetni a haját, azaz nem akart használni eszközt vagy hőt. Townsend alternatívája egyszerű volt, de látványos eredményt hozott.

Csíptetőkkel rögzítettem a haját, majd hagytam levegőn száradni, és tökéletes lett. Nagyon különböző a hajuk, ezért teljesen másképp közelítem meg. Mindkettőjük hajához más-más terméket használok. Ashley haja sokkal göndörebb és sötétebb, míg Mary-Kate-é kicsit durvább

- mondta Townsend márciusban.

Ashley khaki színű, galléros ingruhát választott, laza fazonnal a saját divatmárkájától, a The Row-tól. Fekete hegyes orrú cipővel és finom arany fülbevalóval kombinálta az összeállítást. Louis fekete öltönyt viselt, csíkos, menta színű inggel és fekete pöttyös nyakkendővel. - írja a People.

