Gólyahír: megszülettet kedvenc gyerekszínészünk kisbabája

Ki ne emlékezne Ashely és Mary-Kate Olsenre? A tüneményes ikrek a 90-es évek amerikai sorozataiban tűntek fel először mint gyereksztárok, és bűbájos arcocskájukkal és tündéri, hatalmas kék szemükkel mindenkit elvarázsoltak. Később is számos szerepet vállaltak: gyerekként és kamaszként is jól futott a szekér, később azonban mindketten úgy döntöttek, hogy nem óhajtanak tovább forgatni.

Mivel az ikrek az egész gyermek- és kamaszkorukat rivaldafényben élték, talán nem meglepő, hogy felnőtt fejjel úgy döntöttek, nem kívánnak mindent megosztani a nyilvánossággal. Először Ashley jelentette be, hogy felhagy a színészkedéssel, majd egy divatmárkát alapított. Hamarosan Mary-Kate is követte, aki szintén nem szeretné többet a nyilvánosság előtt élni az életét.

A magánéletüket is féltve őrzik, éppen ezért mindenkit sokkolt a hír, miszerint Ashely Olsen megszülte első gyermekét. A terhesség titkos volt, senki nem tudott róla. A Mirror utánajárt, és kiderült, hogy gyermeke apjával, Louis Eisnerrel már 2017 óta randizgatnak, tavaly pedig hivatalosan is megjelentek egy jótékonysági gálán mint egy pár. Egy bennfentes azt is kikotyogta, hogy nemérhiben megtartották az esküvőjüket is, ami nagyon megható volt: szűk családi körben ünnepelték, legfeljebb 50 főből állt a násznép. Szerelmük most gyümölcsözött, hiszen megszületett első kisbabájuk: Otto.

Egyébként Mary-Kate is igyekszik titkolni magánéletét, noha húguk, Elizabeth Olsen jelenleg az egyik legnagyobb Marvel sztár, aki Vandát játssza.