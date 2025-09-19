Mi történhetett? Néhány nappal a turnéja előtt kórházba került a népszerű énekes

A Wanted énekese, Max George kórházba került, alig néhány nappal azelőtt, hogy turnéjának következő állomása elkezdődött volna, miután pacemakert kapott.

Kórházba került a népszerű énekes Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Max George-ot egy sor szívműtét után ismét kórházba szállították. A The Wanted sztárja néhány nappal a turné újrakezdése előtt írt egy bejegyzést az kórházi ágyából.

A 37 éves énekes 2024 decemberében sürgősségi műtéten pacemakert kapott, amely során kiderült, hogy szívblokkja van. Max Georgeot az elmúlt kilenc hónapban többször is kórházba kellett szállítani, és még egy második beavatkozásra is szükség volt, miután az orvosok megállapították, hogy a pacemaker vezetékei túl mélyen vannak elhelyezve.

Szeptember 18-án Instagramon megosztott egy fotót kórházi ágyáról, miközben orvosi ellátásra várt. Max a körülmények ellenére jó kedvűnek tűnt, és egy vidám felirattal jelezte, hogy továbbra is tervezi világkörüli turnéját.

A bádogembernek egy kis olajra volt szüksége a turné előtt. Következő állomás... USA!

- olvasható az énekes posztjában.

A The Wanted 2.0, amelyben csak Max és az eredeti bandatag, Siva Kaneswaran szerepel, már befejezte a nyári brit turnét, és a következő hónapban Észak-Amerikában fog fellépni. A nyitókoncertet Florida államban, Orlandóban tervezik. Azonban nem ez lenne az első alkalom, ha a koncertet elhalasztanák. Februárban lemondták a manchesteri katedrálisban tervezett fellépésüket, mert Maxnak második szívműtétre volt szüksége - emlékeztet cikkében a Daily Star.