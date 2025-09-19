Több diák is kórházba került a magyar városban

Egy tatai uszoda öltözőjéből rohantak ki az éppen úszásórán résztvevő diákok, mikor erős szagra lettek figyelmesek. A helyszínre mentőt kellett értesíteni, a diákokat kórházba szállították.

Kórházba került több diák Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Kórházba kerültek a diákok

A kemma.hu értesülései szerint éppen úszásóra volt egy tatai általános iskola helyi tanuszodájában, mikor a diáklányokhoz mentőt kellett hívni. A Tatai Városgazda Zrt., mely a tanuszodát üzemelteti elárulta a hírportálnak, hogy a takarítók, vízvezeték szerelők megpróbálták a öltöző vizes részében a vízkövet eltüntetni, amikor a gyerekek betértek az öltözőbe.

Bár állítólag ugyanazt a vízkőoldót használták, melyet bárki más otthon a takarításhoz, de a zárt öltözőben, ahol nem jó a szellőzés, veszélyessé vált a párolgási folyamat akadálya miatt.

Mivel erőteljes szaga volt és a gyerekek nem tudták honnan ered vagy mi ez, az intenzív szer szagától megijedtek és kiszaladtak a tanárukhoz. Az iskolához kihívták a mentőket és a katasztrófavédelmet is. A szakemberek nem találtak mérgező anyagot, de a biztonság kedvéért a tanárokat és a diákokat is elvitték a tatabányai Szent Borbála kórházba megfigyelésre - írja az Origo.

A gyerekek szüleit értesítették az incidensről.