Szívszorító vallomást tett Reviczky Gábor: „Pacemakert kaptam, meg kell tanulnom vele élni”

A legendás színész június végén árulta el, hogy újra kórházban van, mert szívműtét vár rá. Reviczky Gábor azóta túl van az operáción, pacemakert kapott, azt mondja, a felesége vigyáz rá, hogy minden szabályt betartson, ami a zárójelentésben van.

Reviczky Gábor színész nemrég életműdíjat kapott (Fotó: MW archív)

Reviczky Gábor szívműtétje után újra forgat

Szerencsére a műtét után nem kellett a ma is népszerű színművésznek rehabilitációra mennie, mert már várta a munka. Reviczky Gábor újra forgat, ami persze az ő esetében nem furcsa, hiszen amikor a rákkal küzdött és kemoterápiát kapott, akkor is színpadra lépett.

„A hatodik kemo után voltam a legrosszabbul, de akkor is mentem este, mert a Képzelt beteg című darabot játszottuk” – mesélte a Borsnak a Kossuth-díjas színművész.

Emlékszem, alig bírtam menni, de a színpad, a kollégák, a közönség annyira feltöltött, hogy a tapsrendben már kis híján szaladtam. Az előadás, a színpadi jelenlét gyógyszer a közönségnek és a színésznek is. Pedig nem volt könnyű nekem az elmúlt időszak, mindig csak azt emlegetik, hogy sikeresen megküzdöttem a prosztatarákkal. Egy frászt csak azzal, háromfajta rákom volt. Az, hogy meggyógyultam, hogy én nyertem, az a hozzáállásomnak köszönhető. Egyszerűen nem vettem róla tudomást, hogy van, nem voltam hajlandó elfogadni, hogy rákos vagyok, hogy ebbe meghalhatok. Mert aki úgy áll hozzá, hogy nagyon beteg, neki vége, aki nem harcol, az nem is nyerhet!

Reviczky Gábor felesége mindentől óvja férjét (Fotó: MW archív)

Reviczky Gábor pacemakert kapott

Reviczky Gábor nemrég sikeres szívműtéten esett át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán, és végig tudta, hogy jó kezekben van.

„Volt egy kis gond a szívemmel, de most már az is rendben van! Egy TAVI műtéten estem át, ami egy modern eljárás. Ez lehetővé teszi az aortabillentyű cseréjét nyitott szívműtét nélkül.”