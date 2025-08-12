Erre senki sem számított: Hihetetlen bejelentést tett a popdíva

Taylor Swift, világhírű énekesnő bejelentette: új albummal készül, amelynek címe The Life of a Showgirl. Szimbolikus utalásokból sem volt hiány a bejelentés körül: augusztus 12-én, éjjel 12 órakor jelentette be 12. albumának érkezését.
A bűvös 12-es szám máshol is megjelent, Instagramon hivatalos marketingcsapata, a Taylor Nation 12 fényképet osztott meg az Eras Tourról. Swift és csapata híres arról, hogy izgalmas nyomokat ad a rajongóknak, akik tűkön ülve várják mi sül ki a jelekből. Most éppen egy új albumnak örülhetnek a hosszas várakozás végén.
Az új lemez megjelenési dátuma még nem ismert; Swift weboldala szerint október 13. körül kerülhet forgalomba - írja az Origo. Arról sincs túl sok információ, hogy az albumon milyen zeneszámok lesznek, de ha az énekesnőre és csapatára bízzuk a dolgot, akkor valószínűleg hamarosan újabb nyomok alapján ezekre is fény derül majd.
