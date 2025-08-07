Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Zárt ajtók fogadták Budapesten Shawn Mendest – így reagált, amikor kizárták a szállodájából!

Shawn Mendes
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 14:25
BudapestnagyszínpadSziget fesztivál2025rajongás
A világsztár már megérkezésekor kisebb káoszt okozott Budapesten. Shawn Mendes ugyanis akaratán kívül egy kínos, de annál emberibb helyzetbe került – nem jutott be a hoteljébe!
K. G.
A szerző cikkei

A Sziget Fesztivál második napján a nagyszínpadra várják a kanadai világsztárt, Shawn Mendest. Bár fellépése csak este kezdődik, a popsztár már tegnap Budapesten volt, és rögtön bele is csöppent egy különleges helyzetbe.

Shawn Mendes
Shawn Mendes alaposan megjegyezte, hogy mi a hotel házirendje (Fotó: Mediaworks Archív)

Shawn Mendes előtt minden ajtó bezárult

Shawn Mendes már tegnap Budapesten tartózkodott, hogy felkészüljön egy hamisítatlan Shawn Mendes Sziget-showra, amit a szervezők csütörtök este 21:15-től ígérnek a nagyszínpadon. A Grammy-díjra jelölt énekes számára a fesztelen pihenés nem igazán adatott meg: a szemfüles rajongók lépten-nyomon követték, és még a szállodájánál is feltűntek. Ami lássuk be, nem szokatlan.
A világsztár próbált minél diszkrétebben mozogni, ám – mint sok hírességnél – ez nem mindig sikerül zökkenőmentesen. Shawn Mendes budapesti emlékei egyik legviccesebb jelenete azonban kétségkívül az lesz, amikor az énekes nem jutott be a budapesti hoteljébe. Vagy ha úgy tetszik: a zárt ajtók találták meg őt. Egy magyar rajongó TikTok-videóján is jól látszik, amint Mendes meglepve, de teljes nyugalommal és kedvességgel kezeli a helyzetet.

A történet szerint Shawn próbált visszasurranni a szállodába, de a bejárat zárva volt, ő pedig ott találta magát a nyilvánosság előtt – épp a rajongók kamerái kereszttüzében. Menekülésre nem volt mód, így Mendes inkább rutinosan és közvetlenül viselkedett: mosolygott, beszélgetett a rajongókkal, és természetesen elkészültek a közös képek is, amiket a szerencsés rajongók máris posztoltak a közösségi médiában.

Shawn Mendes-09-CZ
2018-as koncertjével végleg belopta magát a magyar rajongók szívébe (Fotó: Mediaworks Archív)

Szezám tárulj! 

Shawn Mendes Sziget Fesztivál-fellépés különleges jelentőségű a popsztár számára, hiszen nemcsak a világ körüli turnéja egyik kiemelt állomása, de egyúttal az új albumát, a Shawn-t is népszerűsíti, amely 2024 októberében jelent meg. Az elmúlt évek érzelmi utazását dolgozza fel: mély önreflexió, letisztult hangszerelés és őszinte dalszövegek jellemzik. A dalok két éven át, több helyszínen születtek, és most élőben is életre kelnek a Szigeten.

A Shawn Mendes 2025-ös koncert tehát nem csupán egy újabb popsztár-show: ez egy őszinte, személyes élmény lesz, amelyet minden rajongó emlékezetesnek ígér. És hogy mi történt végül a zárt ajtókkal? Természetesen végül kinyíltak – ahogy várhatóan a közönség szíve is ki fog, amikor Shawn Mendes belép a színpadra.

Ha eddig nem volt világos: nemcsak a zenei tehetsége miatt imádják őt – hanem azért is, mert még egy kínos helyzetből is képes mosolyt fakasztani.

@kikoszgh The hotel locked him out on the back door, lucky us 🥰🫠🫠 #shawnmendes #budapest @Shawn Mendes #sziget2025 ♬ eredeti hang - Kiko

 

