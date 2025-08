Elstartolt a Sziget Fesztivál - ezek most a legfrissebb infók

Nagy izgatottsággal, óriási bőröndökkel, hatalmas táskákkal vonult be a több százezer főből álló tömeg a szerdán (aug. 6.) startoló Sziget fesztivál helyszínére, a Hajógyári-szigetre. Az idei Sziget fesztivált augusztus 6–11. között rendezik meg az Óbudai-szigeten. A rendezvényre több mint félmillió látogató érkezett. A színpadokon nemzetközi sztárok is fellépnek, például Shawn Mendes, Post Malone, vagy Charli XCX.

Indul a Sziget Fesztivál / Forrás: Sziget

A Sziget szervezői idén a biztonságra helyezték a hangsúlyt

A legtöbb sátor már áll, gyűlnek a bulizók. Romániából például sokan jöttek Charli XCX-re. A szervezők a rendőrséggel összefogva figyelnek a közbiztonságra, még a vízen is őrködnek. A fesztiválon civil és egyenruhás rendőrök is elvegyülnek. A rendőrség szerint a biztonságos szórakozás a fontos. Arra van szükség, hogy a szórakozók tudatosan gondolkodjanak döntéseikről. A mentők is jelen vannak, a szóvivő Győrfi Pál elmondta, hogy kórházi szintű ellátást tesznek lehetővé a helyszínen. Így a több száz zenei előadást, a mentők és a rendőrség részéről biztosítva várhatják a látogatók.

A Sziget hivatalos weboldalán közzétett árak szerint a napi belépők 25 900 forinttól indulnak, a teljes fesztiválbérlet ára 152 900 forint, míg a 21 év alattiak számára elérhető 21&u bérlet 126 900 forint. Idén sem olcsó a fesztiválozás: egy korsó sör 1730 forint, egy szelet pizzáért 2690-et, egy Aperol Spritzért pedig 3990-et kell fizetni.

