Sharon Stone lecserélte a fehérneműit, miután fiai kiköltöztek otthonról

Sharon Stone végre visszanyerte a nőiességét. A 67 éves színésznő három fia kiköltözése után nagy dologra szánta el magát. Végre lecserélte a fiús alsóneműit nőies darabokra.
Az Elemi ösztön Catherine Tramell-je a Late Night with Seth Meyers című műsorban épp új filmjét - a Senki 2-t - népszerűsítette, amikor egy humoros megjegyzést tett a változásokról, amik azután történtek az életében, hogy a három fia - Roan, Laird, és Quinn - kiköltöztek otthonról. Sharon Stone úgy érzi, most, hogy három fia felnőtt és elhagyta a családi fészket, végre visszanyerhette a nőiességét. Ehhez pedig az kellett, hogy végre megszabaduljon a fiús alsónadrágoktól. A 67 éves színésznő állítása szerint sokkal nőiesebb darabokra cserélte a fehérnemű gyűjteményét.
Ha ennyi fiad van, nem viselsz női bugyit. Egyszerűen csak egy pasi vagy te is.
Most, hogy mindhárman önállóan élnek, a 67 éves színésznő visszaszerezte a szekrényét, a fürdőszobáját és úgy tűnik, az alsóneműs fiókját is.
Visszatértem. Újra lány vagyok. Újra igazán nőiesnek érzem magam. Hosszú hajat növesztettem és ez fantasztikus.
A humoros megjegyzés mellett a színésznő lerántotta a leplet arról is, hogy rész fog venni az HBO egyik sorozatának legújabb évadában. Sharon Stone csatlakozik az Eufória 3. évadához, amihez csak annyit fűzött:
Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek.
Sharon Stone a talk show-ban új filmjét, a Senki 2-t népszerűsítette, egy akció-vígjátékot, amelyben Bob Odenkirk mellett egy kegyetlen bűnözővezért alakít. A 67 éves színésznő fiai pedig ugyan kiköltöztek otthonról, a Senki 2 Los Angeles-i premierjére azonban mégis elkísérték édesanyjukat. Stone fiai – Roan, Laird és Quinn - társaságában lépett a vörös szőnyegre. A fiúk elegáns zakókban, anyjuk sötétkék estélyijében ragyogva mutatták meg, milyen szoros köteléket ápolnak.
Stone számára mindig is fontos volt, hogy fiaival szoros kapcsolatot ápoljon. Egy 2023-as interjúban elmondta, hogy a legfontosabb nevelési elve a határozott, mégis szeretetteljes keretek kialakítása volt. Hitt abban, hogy a gyerekeknek szükségük van irányításra, de még fontosabb, hogy önálló gondolkodásra is ösztönözve legyenek. Ez különösen fontos volt számára Roan, Laird és Quinn örökbefogadása után, akik különböző háttérrel érkeztek a családba:
A fiúkat nemcsak szeretni kell – meg kell tanítani őket arra is, hogyan szeressenek másokat. Ez sokkal fontosabb, mint bármilyen szabály.
