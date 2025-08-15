Sharon Stone lecserélte a fehérneműit, miután fiai kiköltöztek otthonról

Sharon Stone végre visszanyerte a nőiességét. A 67 éves színésznő három fia kiköltözése után nagy dologra szánta el magát. Végre lecserélte a fiús alsóneműit nőies darabokra.

Sharon Stone úgy érzi, végre visszanyerte a nőiességét

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Sharon Stone lecserélte a fehérneműit

Az Elemi ösztön Catherine Tramell-je a Late Night with Seth Meyers című műsorban épp új filmjét - a Senki 2-t - népszerűsítette, amikor egy humoros megjegyzést tett a változásokról, amik azután történtek az életében, hogy a három fia - Roan, Laird, és Quinn - kiköltöztek otthonról. Sharon Stone úgy érzi, most, hogy három fia felnőtt és elhagyta a családi fészket, végre visszanyerhette a nőiességét. Ehhez pedig az kellett, hogy végre megszabaduljon a fiús alsónadrágoktól. A 67 éves színésznő állítása szerint sokkal nőiesebb darabokra cserélte a fehérnemű gyűjteményét.

Ha ennyi fiad van, nem viselsz női bugyit. Egyszerűen csak egy pasi vagy te is.

Most, hogy mindhárman önállóan élnek, a 67 éves színésznő visszaszerezte a szekrényét, a fürdőszobáját és úgy tűnik, az alsóneműs fiókját is.

Visszatértem. Újra lány vagyok. Újra igazán nőiesnek érzem magam. Hosszú hajat növesztettem és ez fantasztikus.

A humoros megjegyzés mellett a színésznő lerántotta a leplet arról is, hogy rész fog venni az HBO egyik sorozatának legújabb évadában. Sharon Stone csatlakozik az Eufória 3. évadához, amihez csak annyit fűzött:

Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek.

Sharon Stone szerepelni fog az Eufória 3. évadában

Fotó: picture alliance / Giada Papini Rampelotto/EuropaNe / Northfoto

Nemrég jelent meg az új filmje

Sharon Stone a talk show-ban új filmjét, a Senki 2-t népszerűsítette, egy akció-vígjátékot, amelyben Bob Odenkirk mellett egy kegyetlen bűnözővezért alakít. A 67 éves színésznő fiai pedig ugyan kiköltöztek otthonról, a Senki 2 Los Angeles-i premierjére azonban mégis elkísérték édesanyjukat. Stone fiai – Roan, Laird és Quinn - társaságában lépett a vörös szőnyegre. A fiúk elegáns zakókban, anyjuk sötétkék estélyijében ragyogva mutatták meg, milyen szoros köteléket ápolnak.

Sharon Stone új filmjében egy kegyetlen bűnözővezért alakít

Fotó: Nina Prommer / Northfoto

Sharon Stone örökbefogadott fiai

Stone számára mindig is fontos volt, hogy fiaival szoros kapcsolatot ápoljon. Egy 2023-as interjúban elmondta, hogy a legfontosabb nevelési elve a határozott, mégis szeretetteljes keretek kialakítása volt. Hitt abban, hogy a gyerekeknek szükségük van irányításra, de még fontosabb, hogy önálló gondolkodásra is ösztönözve legyenek. Ez különösen fontos volt számára Roan, Laird és Quinn örökbefogadása után, akik különböző háttérrel érkeztek a családba: