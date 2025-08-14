UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szörnyű: Gyermekei szeme láttára halt meg a hős anyuka

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 11:22
Két kisgyermeke szeme láttára vesztette életét az anyuka, amikor egy hatalmas faág ráesett.

Madia Kauser ötéves kislányának életét próbálta menteni, miközben ellökte egy lezuhanó faág útjából, ám őt találta el.

Kislánya életét próbálta menteni a kidőlő faág elől, az anya halt meg a balesetben (képünk illusztráció) 

Az eset Blackburnben, a Witton Country Parkban történt, Angliában. A két gyermekével sétáló Madia kislányát babakocsiban tolta, amit sikerült ellöknie, mikor látta, hogy rá zuhanhat a termetes faág. 

A szerencsétlen balesetben, azonban az anya vesztette életét. A kislánya sértetlenül túlélte az esetet. 

A helyi hatóság mély megrendülsének adott hangot: „A Blackburn with Darwen kerületi tanács mély megrendüléssel erősíti meg, hogy egy lakos tragikus módon meghalt a Witton Parkban történt incidensben, amikor egy nagy faág rádőlt.”

