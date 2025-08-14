Szörnyű: Gyermekei szeme láttára halt meg a hős anyuka

Madia Kauser ötéves kislányának életét próbálta menteni, miközben ellökte egy lezuhanó faág útjából, ám őt találta el.
Az eset Blackburnben, a Witton Country Parkban történt, Angliában. A két gyermekével sétáló Madia kislányát babakocsiban tolta, amit sikerült ellöknie, mikor látta, hogy rá zuhanhat a termetes faág.
A szerencsétlen balesetben, azonban az anya vesztette életét. A kislánya sértetlenül túlélte az esetet.
A helyi hatóság mély megrendülsének adott hangot: „A Blackburn with Darwen kerületi tanács mély megrendüléssel erősíti meg, hogy egy lakos tragikus módon meghalt a Witton Parkban történt incidensben, amikor egy nagy faág rádőlt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.