Szörnyű: Gyermekei szeme láttára halt meg a hős anyuka

Madia Kauser ötéves kislányának életét próbálta menteni, miközben ellökte egy lezuhanó faág útjából, ám őt találta el.

Kislánya életét próbálta menteni a kidőlő faág elől, az anya halt meg a balesetben (képünk illusztráció)

Az eset Blackburnben, a Witton Country Parkban történt, Angliában. A két gyermekével sétáló Madia kislányát babakocsiban tolta, amit sikerült ellöknie, mikor látta, hogy rá zuhanhat a termetes faág.

A szerencsétlen balesetben, azonban az anya vesztette életét. A kislánya sértetlenül túlélte az esetet.

A helyi hatóság mély megrendülsének adott hangot: „A Blackburn with Darwen kerületi tanács mély megrendüléssel erősíti meg, hogy egy lakos tragikus módon meghalt a Witton Parkban történt incidensben, amikor egy nagy faág rádőlt.”