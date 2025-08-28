Megtörte a csendet Freddie Mercury eltitkolt lánya, beleállt a legendáról szóló filmbe

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, sokkoló titokra derült fény a Queen legendás énekes-frontemberének, Freddie Mercurynak az életével kapcsolatban: a mindössze 45 évesen, 1991-ben elhunyt énekesnek ugyanis állítólag van egy lánya, akinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, és aki az 1970-es években született, egy titkos afférból. Mindezt egy hamarosan megjelenő életrajzi kötetben leplezték le, aminek a szerzőjével, Lesley-Ann Jonesszal Freddie állítólagos lánya több érdekességet is megosztott.

Megtörte a csendet Freddie Mercury állítólagos lánya / Fotó: David Plastik

A kötet megjelenése előtt nem sokkal a nő, akit csak B. néven emlegettek, megtörte a csendet és kritikával illette a 2018-ban bemutatott Bohém rapszódiát, amely Freddie és a Queen történetét dolgozta fel az 1985-ös Live Aid fellépésig a Wembley Stadionban, Rami Malek főszereplésével. A nő a hírek szerint nehezményezte, amiért Malek - az énekessel ellentétben -, szinte soha nem mosolygott a filmben, és azzal is megvádolta a producereket, hogy pontatlanok voltak a dátumokkal kapcsolatban. Kijelentette, a Bohém rapszódia tele van koholmányokkal, Freddie életét pedig a halála óta „eltorzították, kifacsarták és átírták”. Azt is sugallta, az énekes, ha még élne, letiltotta volna a filmet, amennyiben lett volna beleszólása.

Ez a film egy olyan verziót mutat be, amely igencsak távol áll a valóságtól

- jelentette ki.

Freddie Mercury egykori zenésztársa, Brian May viszont, aki aktívan közreműködött a film elkészítésénél, 2019-ben azzal védte meg a Bohém rapszódiát a pontatlanság miatti kritikáktól, hogy nem dokumentumfilmet forgattak, és szerinte a film egy őszinte ábrázolása az elhunyt énekesnek - írja a Mirror.