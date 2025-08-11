„Szerinted jó ötlet?” - durván kiakadt a népszerű zenész, a koncertjét is félbeszakította

Maluma a minap egyik mexikói koncertjén szakította félbe előadását, hogy rendre utasítson egy szülőt, aki kisgyermekével érkezett a show-ra.

A kolumbiai sztár a mexikóvárosi Palacio de los Deportes arénában lépett fel egy háromnapos koncertsorozat részeként, amikor a nézők között kiszúrt egy anyát és gyermekét. A jelenetről készült videó villámgyorsan elterjedt az interneten, és sokan támogatták Maluma kiállását.

Az énekes először arról érdeklődött, hány éves a gyermek, majd nem a korhatár átlépése miatt háborodott fel, hanem azért, mert a babán nem volt semmilyen hallásvédő eszköz. Maluma hangsúlyozta, hogy ilyen hangos környezetben komoly károkat szenvedhetnek a gyermek hallószervei.

A színpadról így szólt az anyához:

Minden tiszteletem mellett… hány éves? Egy éves? Kevesebb? Egy év. Szerinted jó ötlet egy egyéves babát elvinni egy koncertre, ahol ilyen kib*szottul magasak a decibelek? Ahol ilyen hangos a zaj?

A rapper továbbra is határozottan fejezte ki véleményét:

Legközelebb védd meg a fülét, vagy valami. Komolyan. A te felelősséged. Úgy lengeted őt, mintha játék lenne. Az a baba komolyan nem akar ott lenni. Minden szeretettel és tisztelettel mondom neked, most, hogy apa lettem… soha nem vinném őket koncertre. Legközelebb légy egy kicsit körültekintőbb.

A videó gyorsan virálissá vált, és megosztotta a közvéleményt.

Míg egyesek szerint Maluma kissé durván szégyenítette meg az anyát a nyilvánosság előtt, sokan dicsérték az előadót a felelősségteljes és érett hozzáállásáért, valamint azért, hogy kiállt a gyermek biztonsága mellett - írja a Unilad.

