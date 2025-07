Kylie Jenner a melleivel próbálta elterelni a figyelmet, de így is kiszúrták Budapesten

Timothée Chalamet Budapesten forgatja jelenleg a Dűne harmadik részét, de partnerével, Zendayával ellentétben, aki egy budapesti parfümériában is járt, igyekszik elrejtőzni a rajongók kíváncsi tekintetei elől. Ezt igencsak nehezíti az, hogy a napokban párja, Kylie Jenner is iderepült, hiszen a Kardashian klán legifjabb tagja bárhol is jár, magára vonja a figyelmet. Ezért az influencer cselhez folyamodott, és egy brutális bikinis fotógalériával próbálta meg félrevezetni a követőit.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner Budapesten romantikáznak, nem sikerült elrejtőzniük a rajongók elől (Fotó: Dana Pleasant)

Kylie Jenner Instagram-oldalára egy raklapnyi szexi bikinis fotót töltött fel Görögországi nyaralásáról, hogy a rajongói azt higgyék, jelenleg is ott tartózkodik. Erre azért volt szükség, mert Timothée Chalamet (vagy ahogy hazánkban leginkább ismerik: Timothée Csalamádé) nem szereti a sztársággal járó felhajtást maga körül.

Kylie Jenner ilyen fotókat tesz ki magáról utólag a görög nyaralásáról, hogy ne tudjuk, Budapesten romantikázik titokban (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

És bár a Dűne szereplője maga is világhírű, kedvese még inkább vonzza a figyelmet. A félrevezetés azonban nem vált be, a fanok ugyanis hamar kiszúrták, hogy Kylie Jenner Magyarországon van. Egy rajongói oldal meg is osztott néhány lesifotót arról, ahogy a gerlepár egy kávézóban tölti az időt, feltehetően két forgatás között.

Kylie Jenner magángéppel érkezett

Természetesen a fiatal dollármilliárdos nem egy fapados géppel landolt kis hazánkban, magángéppel érkezett, sőt a rajongók azt is tudni vélik, hogy a pár a Four Seasons Hotelben lakik. Ez persze nem lenne meglepő, hiszen igen sok világsztár választja a luxusszállodát bázisául. Ráadásul egyesek még azt is kijelentették, hogy mivel Timothée Chalamet Magyarországon tölti az egész nyarat a Dűne forgatása miatt, így Kylie is Európában utazgat majd a szezon hátralévő részében, hogy közelebb legyen kedveséhez, és a forgatási szünetekben „átugorhasson” hozzá, mint ahogy most is. Ezt persze a celeb nem erősítette meg, így könnyen lehet, hogy csak egy rajongó kitalációja, bár tény, hogy Görögország előtt Olaszországban járt, de oda Jeff Bezos esküvője miatt utazott.