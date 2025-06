/Timothée Chalametnek tini ikrei lesznek Zendayától! De, hogy kerül ide Jason Momoa?

Jövő decemberben érkezik a mozikba a Dűne-trilógia lezáró darabja, a Dűne: Messiás. A Timothée Chalamet nevével fémjelezett sci-fi sorozatban eddig úgy tűnik, hogy a Tom Holland nélkül mozdulni sem tudó Zendaya, a mindig szexi Florence Pugh és a sziklakemény Jason Momoa is visszatér az eredeti szereplők közül. Azt már korábban is bejelentették, hogy a Mickey 17-ben állandóan meghaló Robert Pattinson lehet az új főgonosz, de most az is kiderült, ki, illetve kik fogják alakítani Timothée Chalamet karakterének gyermekeit: Ida Brooke és a 16 éves Nakoa-Wolf Momoa. A vezetéknév nem véletlen, a fiatalember Jason Momoa tini fia.

Apásra veheti a figurát Timothée Chalamet A Dűne harmadik epizódjában (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Tini ikrei lesznek Timothée Chalametnek

A Dűne 3. részében már előrébb járunk majd a történetben, ahol (spoiler) Timothée Chalamet és Zendaya, azaz Paul és Chani karaktereinek ikergyermekei lesznek. A film rövid leírása szerint a cselekmény ezúttal Muad'dibet, az elképzelhetetlen hatalom örökösét követi nyomon, amint megvalósítja ősi tervét, hogy egy szuper lény uralkodót teremtsen az emberek között, nem pedig a mennyben. A rejtélyes történetről csak a sci-fi ismerői tudhatnak többet, de a rendező, Denis Villeneuve egy igazán grandiózus és epikus finálét ígér a rajongóknak.

A lezárás pedig végleges! Abban az értelemben legalábbis mindenképpen, hogy a rendező kijelentette: neki ez lesz az utolsó Dűne-filmje rendezőként, részéről lezártnak tekinti a történetet, még úgyis, hogy akad még több része Frank Herbert sci-fi eposzának.

Jason Momoa és fia, Nakoa-Wolf Momoa hamarosan együtt forgatnak Magyarországon (Fotó: Faye Sadou)

Azt, hogy Chalamet milyen lesz édesapaként, azt vélhetően még Kylie Jenner sem tudja, de a Z-generáció Leonardo DiCapriója valószínűleg ezt is kiválóan meg fogja oldani. Ahogy tette a Bob Dylan fiatalkorát bemutató Sehol se otthon című filmben is, amiért élete második Oscar-jelölését kapta a fiatal szívtipró.