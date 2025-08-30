Megszólalt a szakértő: Károly király el fog zárkózni Harry herceg látogatásakor

Egy királyi szakértő szerint Harry herceg és Károly király szeptemberi találkozása - amely akár békével is végződhet - előtt komoly akadály áll. Sussex hercege a jövő hónapban tér vissza az Egyesült Királyságba a WellChild díjátadó ünnepségre, amely véletlenül egybeesik a néhai II. Erzsébet királynő halálának évfordulójával.

Harry herceg és Károly király békülése akadályba ütközhet

Harry herceg és Károly király lehet mégsem lesz egy helyen

II. Erzsébet királynő 2022. szeptember nyolcadikán, 96 éves korában hunyt el, temetésére szeptember 19-én került sor. Az Egyesült Államokban tíznapos nemzeti gyászt tartottak.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója lehetségesnek tartja, hogy Károly király külföldön lesz az évfordulón.

Már mindannyian hozzászoktunk ahhoz, hogy Harry jön és megy anélkül, hogy találkozna a családjával. Látogatásai általában rendkívül rövidek, a király pedig rendszerint Skóciában tartózkodik édesanyja halálának évfordulóján. Így egy találkozó megszervezése nem biztos, hogy egyszerű lesz.

Harry herceg új munkatársai és Károly király legfontosabb beosztottja júliusban találkoztak először, ezzel pedig megnyitották a kommunikációs csatornákat a két fél között. Többen olajágnak tekintették a találkozót és a híres csatabárd elásásának a történteket.

Jennie azt latolgatta, vajon Harry herceg találkozik-e a királyi család többi tagjaival, azidő alatt, amíg az Egyesült Királyságban van.

A testvérek közötti szakadék továbbra is túl mély, és Vilmosnak túl sok minden történik az életében ahhoz, hogy a Harry-probléma miatt aggódjon

- idézi szavait az Express.