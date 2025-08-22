Azt hitte a 4 gyermekes anya, csak száraz a bőre: kiderült, hogy borzalmas betegség tünete

Egy négygyermekes anya azt hitte, hogy csak egy kicsit száraz a bőre az orrán, majd hónapokkal később megdöbbentő diagnózist kapott.

Fotó: Tiktok

A 43 éves Amanda Anderson a Utah állambeli Laytonból először idén januárban vette észre, hogy egy kis pötty van az orra oldalán; eleinte azonban nem aggódott emiatt, mivel elmondta, hogy a bőre gyakran kiszárad a téli hónapokban – írja az SWNS.

Anderson végül a biztonság kedvéért kivizsgáltatta a foltot, és kapott egy krémet. Amikor a folt kiújult, vérezni és pörkösödni kezdett, Anderson újabb időpontot foglalt az orvoshoz, aki azonban azt mondta neki, hogy nincs miért aggódnia. De miután Anderson érezte, hogy valami nincs rendben, elment egy másik orvoshoz, aki júniusban biopsziára küldte. Június 23-án megjött az eredmény: bazálissejtes karcinóma. Három nappal későbbre műtétre ütemezték be, hogy eltávolítsák a foltot.

A Mayo Klinika szerint „a bazálissejtes karcinóma egyfajta bőrrák. A bazálissejtes karcinóma a bazális sejtekben kezdődik – a bőrben található olyan sejttípusokban, amelyek új bőrsejteket termelnek, ahogy a régiek elpusztulnak.” „A bazálissejtes karcinóma gyakran enyhén átlátszó dudorként jelenik meg a bőrön, bár más formákat is ölthet. A bazálissejtes karcinóma leggyakrabban a napnak kitett bőrfelületeken fordul elő, például a fejen és a nyakon” – teszi hozzá az oldal.

Anderson a People magazinnak elmondta, hogy „nagyon csalódott magamban”, amikor először megkapta a diagnózist, mert nem hallgatott a megérzéseire, amikor meglátta a foltot az orrán.

„Azonnal tudtam, hogy ez nem normális, és folyamatosan halogattam” – folytatta. „Tudom, hogy csak hat hónap volt, de azt hiszem, legbelül két hónap körül tudtam, hogy valami komoly dolog lesz, és csak halogattam, mert nem akartam vele foglalkozni.”

A négygyermekes anya a TikTokon dokumentálta bőrrákkal kapcsolatos útját, az egyik videója felirata alá pedig ezt írta: „Kend be magad naptejjel!”

„Hat hónapig volt egy kis folt az orromon, azt hittem, kiszáradt. Végül elmentem a bőrgyógyászhoz. Nem volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy bazálissejtes karcinómáról van szó” – tette hozzá.