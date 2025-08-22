Azt hitte a 4 gyermekes anya, csak száraz a bőre: kiderült, hogy borzalmas betegség tünete

Egy négygyermekes anya azt hitte, hogy csak egy kicsit száraz a bőre az orrán, majd hónapokkal később megdöbbentő diagnózist kapott.
A 43 éves Amanda Anderson a Utah állambeli Laytonból először idén januárban vette észre, hogy egy kis pötty van az orra oldalán; eleinte azonban nem aggódott emiatt, mivel elmondta, hogy a bőre gyakran kiszárad a téli hónapokban – írja az SWNS.
Anderson végül a biztonság kedvéért kivizsgáltatta a foltot, és kapott egy krémet. Amikor a folt kiújult, vérezni és pörkösödni kezdett, Anderson újabb időpontot foglalt az orvoshoz, aki azonban azt mondta neki, hogy nincs miért aggódnia. De miután Anderson érezte, hogy valami nincs rendben, elment egy másik orvoshoz, aki júniusban biopsziára küldte. Június 23-án megjött az eredmény: bazálissejtes karcinóma. Három nappal későbbre műtétre ütemezték be, hogy eltávolítsák a foltot.
A Mayo Klinika szerint „a bazálissejtes karcinóma egyfajta bőrrák. A bazálissejtes karcinóma a bazális sejtekben kezdődik – a bőrben található olyan sejttípusokban, amelyek új bőrsejteket termelnek, ahogy a régiek elpusztulnak.” „A bazálissejtes karcinóma gyakran enyhén átlátszó dudorként jelenik meg a bőrön, bár más formákat is ölthet. A bazálissejtes karcinóma leggyakrabban a napnak kitett bőrfelületeken fordul elő, például a fejen és a nyakon” – teszi hozzá az oldal.
Anderson a People magazinnak elmondta, hogy „nagyon csalódott magamban”, amikor először megkapta a diagnózist, mert nem hallgatott a megérzéseire, amikor meglátta a foltot az orrán.
„Azonnal tudtam, hogy ez nem normális, és folyamatosan halogattam” – folytatta. „Tudom, hogy csak hat hónap volt, de azt hiszem, legbelül két hónap körül tudtam, hogy valami komoly dolog lesz, és csak halogattam, mert nem akartam vele foglalkozni.”
A négygyermekes anya a TikTokon dokumentálta bőrrákkal kapcsolatos útját, az egyik videója felirata alá pedig ezt írta: „Kend be magad naptejjel!”
„Hat hónapig volt egy kis folt az orromon, azt hittem, kiszáradt. Végül elmentem a bőrgyógyászhoz. Nem volt nagy meglepetés, amikor kiderült, hogy bazálissejtes karcinómáról van szó” – tette hozzá.
„Óriási sokk volt, amikor eltávolították. Fogalmam sem volt, mibe keveredem!” – írta Anderson, a klipben megosztotta, hogy Mohs-műtéten esett át, és végül három beavatkozáson is át kellett esnie.
„Sokkal nagyobb volt, mint amire számítottam” - mesélte, hozzátéve, több mint 50 öltéssel varrták össze. A videója több képet is tartalmazott, amelyek Anderson rákos megbetegedésének útját mutatják be, többek között azt is, hogy lyukat vágtak az orrában, hogy eltávolítsák az összes rákos sejtet.
A Mayo Klinika a Mohs-műtétet „a bőrrák kezelésére használt eljárásként” írja le, hozzátéve: „Ez a műtét a bőr vékony rétegeinek levágását jelenti. Minden vékony réteget alaposan megvizsgálnak a rák jelei szempontjából. A folyamat addig folytatódik, amíg a rák jelei már nem mutatkoznak.”
Anderson így emlékezett vissza a kezdeti tüneteire: „Csak egy kis száraz folt volt az orrom oldalán”, hozzátéve: „mivel tél van, gyakoriak a száraz foltok. Az elején nem aggódtam emiatt” – írta az SWNS.
Anderson – akinek az édesapja, a 66 éves Kirk Romney szintén bőrrákban szenvedett, és több mint 17 Mohs-műtéten esett át, hogy eltávolítsák a rákos sejteket az arcáról, nyakáról és válláról – ragaszkodott hozzá: „Amikor először észrevettem a foltot, nem aggódtam túlságosan. Utah államban jellemző, hogy kiszárad az ember bőre az időjárás miatt” – tette hozzá. Anderson a bőrrák diagnózisáról azt mondta: „Nehéz volt hallani. Az arcomon van, és nőként mindent megteszünk annak érdekében, hogy az arcunk a lehető legjobban nézzen ki.”
A 4 gyerekes anya bőréről sikerült eltávolítani a rákot, de folyamatos kontrollvizsgálatokra kell járnia. Mint mondja, most azt tekinti életcéljának, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, jobban kell vigyázni a bőrünkre, hiszen az autó ablakán keresztül is le lehet égni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.