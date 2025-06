Megőrülnek a rajongók Taylor Swift párjáért: elképesztően aranyos, amit tett

Taylor Swiftet királynőként kezeli párja Travis Kelce, ami nem is csoda, hiszen az énekesnő nehéz időszakot él meg. Egykori legjobb barátnője megfenyegette a Justin Baldonival kapcsolatos perében, korábban pedig emberi maradványokat találtak a háza mellett, így nem meglepő, hogy alig jelenik meg a nyilvánosságban.

Taylor Swift rajongói megőrülnek párja cuki viselkedésétől Fotó: Ezra Shaw

Június 20-án azonban tiszteletét tette New Yorkban, ahova kedvesével érkezett, hogy megvacsorázzanak egy New York-i étteremben. Természetesen a rajongók is jelen voltak, akik egy elképesztő cuki pillanatnak lehettek szemtanúi.

Miután megálltak az étterem előtt, elősként párja, a Kansas City Chiefs játékosa szállt ki, hogy lovagiasan ajtót nyithasson kedvesének, és hogy ezt megtehessek a testőr egy lépést hátrált, utat engedve a férfinek. Travis egy barátságos vállveregetéssel köszönte meg a testőr észrevételét, aki tudta, hogy a sportoló kíván ajtót nyitni kedvesének. A helyszínen lévő rajongók, akik csak "Swiftie"-ként emlegetnek elaléltak a férfi udvarias megnyilvánulásától, és megörökítették a pillanatot, amelyet az X felületére töltöttek fel.

Annyira különleges számomra, hogy milyen rendszer működik közte [Travis Kelce] és a testőrök között

- mondta az egyik jelenlévő rajongó, majd egy másik hozzá tette, hogy számára az tetszett, ahogy vállon veregette a sportoló a testőrt.

– Egyszerűen nem tudom megmagyarázni mit érzek azzal kapcsolatban, ahogyan kinyitja a (kocsi)ajtót, és ahogyan a testőr pedig megvárja, mert tudja hogy ő [a sportoló] szeretnék ezt megtenni - írta posztjában szintén egy rajongó az X felületén.