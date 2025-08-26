Britney Spears őszinte vallomása sokkolta a rajongókat

Britney Spears legutóbbi szokatlan viselkedése a közösségi médiában sokkolta a rajongókat, különösen egy őszinte vallomása az életéről. A világsztár állítása szerint a Sam Asgharival kötött házassága nem szerelemből, hanem kényszerből történt.

Britney Spears és Sam Asghari hivatalosan 2024-ben váltak el / Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto

Britney Spears belemenekült a házasságba?

Nemrég az énekesnő újabb botrányos posztot tett közzé, amin a képen ruhátlanul pózolt, mellé pedig hosszú üzenetet fűzött, amelyben arról beszélt, hogy kapcsolata exférjével hazugságon alapult, és valójában csak a fiaival való kapcsolata hiánya motiválta a házasságot. Britney három évig nem találkozhatott gyermekeivel, ami rendkívül megviselte.

A posztban így fogalmazott:

Életem egyik legnehezebb időszakát éltem át, három éven keresztül nem érhettem el a fiaimat, se telefonon, se üzenetben. Olyan sokkos állapotban voltam, hogy a túléléshez a tagadás és a sírás vált a mindennapjaim részévé. Furcsa visszagondolni, hogy ekkor házasodtam össze Sammel. Ez a házasság azonban hazugság volt, csupán figyelemelterelés, hogy valahogy megbirkózzak a fájdalommal.

Hozzátette, hogy most úgy érzi, újra elkezdett gyógyulni:

Újra éhes vagyok az életre, mint egy csecsemő, aki még sosem evett. Valószínűleg túl sok bántalmazás és trauma ért otthonomban, de ma már hálás vagyok Jézusnak az életemért, és megtanultam nemet mondani másoknak. A lelkem most a gyógyulás jeleként süteményre és fagylaltra vágyik. Isten áldjon mindenkit!

- idézte az énekesnő szavait a life.hu.