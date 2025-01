Gyászol Aubrey Plaza családja: 40 évesen lett özvegy a színésznő

47 évesen, váratlanul elhunyt Jeff Baena filmes, Aubrey Plaza, a 40 éves, világhírű színésznő férje. A Los Angeles-i tűzoltókat és rendőröket még pénteken, helyi idő szerint délelőtt fél 11-kor riasztották a sztár otthonába, ahol rátaláltak a férfi holttestére. A hatóságok első jelentése szerint öngyilkos lett – írja a TMZ.

Jeff Baena és Aubrey Plaza titokban házasodtak össze Fotó: JPA / Northfoto

Jeff Baena és Aubrey Plaza 2011-től élt együtt. A színésznő egy 2021-es Instagram-posztban buktatta le magukat, miszerint titokban össze is házasodtak. Plaza jelenleg még nem adott ki közleményt férje halálával kapcsolatban, és nem is nyilatkozott senkinek – minden bizonnyal még ő maga is igyekszik feldolgozni a váratlan tragédiát. Rejtély, miért döntött úgy a filmrendező, hogy véget vet az életének.