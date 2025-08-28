Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Anne Hathaway brutálisan lezúgott a lépcsőn Az ördög Pradát visel forgatásán

Anne Hathaway
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 16:55
Az Ördög Pradát viselforgatásbaleset
Az ördög Pradát visel 2 forgatása közben New Yorkban egy váratlan baleset borzolta a kedélyeket. Anne Hathaway lezuhant a lépcsőn.
Fekete Ágnes
Anne Hathaway balesetet szenvedett Az ördög Pradát visel 2 forgatásán. A mindig vidám színésznő elvesztette az egyensúlyát, és a kamerák előtt zuhant le egy lépcsősoron. 

Anne Hathaway-t forgatás közben érte a baleset egy törött magassarkú miatt
Anne Hathawayt forgatás közben érte a baleset egy törött magassarkú miatt (Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto)

Anne Hathaway nagyot zakózott a lépcsőn

Épp New York utcáin zajlik Az ördög Pradát visel 2 forgatása, és máris történt egy emlékezetes incidens. Anne Hathaway, aki ismét Andy Sachs szerepében tér vissza, a kamerák előtt szenvedett balesetet. Forgatás közben eltört a magassarkú cipőjének a sarka, és a színésznő lezuhant a lépcsőn. A fotók tanúsága szerint a jobb lába maga alá csavarodott, miközben a hátára huppant, a haja pedig az arcába hullott. Az esést látva mindenki lesokkolódott, de a színésznő reakciója mindenkit lenyűgözött. 

Anne Hathaway lazán kezelte a helyzetet

Ahelyett, hogy zavartan viselkedett volna, Anne Hathaway nevetve felpattant, és vidáman odakiáltott a stábnak: 

Jól vagyok!

A jelenlévők szerint a színésznő szinte tornászokat megszégyenítő mozdulattal fejezte be a „produkciót”, majd visszaállt a helyére, mintha mi sem történt volna. A közösségi média természetesen azonnal felkapta az esetről készült felvételeket. Rengetegen dicsérték Anne Hathaway lazaságát, és többen utaltak arra, hogy ez az esés is csak tovább növelte a népszerűségét. Egy kommentelő például azt írta:

Ha valaki még esés közben is divatikon tud maradni, az csak Anne Hathaway lehet!

Hamarosan érkezik Az ördög Pradát visel 2

Ez a baleset azért is került a figyelem középpontjába, mert Anne Hathaway neve szorosan összefonódott a divatvilág egyik legismertebb filmes alkotásával. Az ördög Pradát visel (2006) kultikus darabbá vált, és a rajongók most, közel két évtized után, óriási lelkesedéssel várják a folytatást. A bukás így nem pusztán egy apró baklövés a forgatáson, hanem egyfajta „ikonikus pillanat” lett, amely tökéletesen illik a film szellemiségéhez. 

Anne Hathaway mellett Meryl Streep is visszatér Az Ördög Pradat visel 2-ben
Anne Hathaway Meryl Streep oldalán tér vissza  Az ördög Pradát visel 2-ben (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE /  Northfoto)

Az ördög Pradát visel 2 igazi sztárparádé lesz

Az Ördög Pradat visel 2 körül egyébként is hatalmas a felhajtás. A folytatásban visszatérnek az első rész legnagyobb sztárjai: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci. De nem csak a régi kedvencek, hanem új nevek is csatlakoztak a stábhoz, akik még inkább növelik a film körüli izgalmakat: Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Kenneth Branagh, Simone Ashley. Ezzel a szereplőgárdával pedig szinte garantálható a siker másodjára is.

 

