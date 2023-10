Hoppá: az Amerikai pite sztárja is szerepel a Dancing with the Stars új évadában, erre senki sem számított

Magyarországon szombaton kezdődik a Dancing with the Stars várva várt 4. évada, amiben olyan hírességek szerepelnek, mint például Krausz Gábor, Radics Gigi, Csuti, Sydney van den Bosch vagy Marics Peti. A versenyzők már nagyon készülnek a megmérettetésre, a nézők minden bizonnyal igazán különleges produkciókat láthatnak majd.

Nem várt szereplő a Dancing with the Starsban

Miközben mi a Dancing with the Stars 4. évadát várjuk, Amerikában már a 32. szezont tapossa a táncos műsor, ráadásul egy magyarok számára is rendkívül ismerős arc is feltűnik benne, aki nem más, mint az Amerikai pite-széria Michelle-je, Alyson Hannigan – aki Britney Spears húgával ellentétben még nem esett ki.

Jason Biggs és Alyson Hannigan az Amerikai pite harmadik részében / Fotó: Photo12 via AFP

Alyson Hannigan egy egészen új oldalát mutatta meg a rajongóinak a Dancing with the Starsban, sokakat meglepett azzal, hogy egyáltalán elvállalta a műsort. Úgy tűnik, hogy nagyon megy neki a dolog, hiszen látni az arcán, hogy mennyire élvezi a táncot, és milyen jól együtt tud működni a partnerével, Alan Berstennel.

Az még egyelőre kérdéses, hogy Alyson Hannigannek vajon sikerül-e megnyernie a Dancing with the Stars új évadát, de nagyon jók az esélyei, és ezt az alábbi videó is bizonyítja:

A magyar Dancing with the Starsban olyan külföldi sztárok tűntek fel, mint Gabriela Spanic vagy Facundo Arana, arról viszont egyelőre még nincsenek információk, hogy a 4. évadban lesznek-e hasonló, nemzetközi sztárvendégek.