Mel B esküvőjén csak egyetlen egy Spice Girls tag jelent meg

Mel B a londoni Szent Pál-székesegyház kápolnájában mondta ki a boldogító igent Rory McPhee-nek, az egykori fodrászának. A nagy napja azonban nem lehetett teljesen felhőtlen, ugyanis a Spice Girls tagok közül csak egyetlen egy valaki jelent meg az esküvőjén.

Mel B hat év után kimondta a boldogító igent egykori fodrászának, Rory McPhee-nek

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Mel B esküvőjén csak egy Spice Girls tag jelent meg

Július 5-én szombaton a londoni Szent Pál-székesegyház kápolnájában tartották Scary Spice esküvőjét. Az 50 éves énekesnő a volt fodrászának, Rory McPhee-nek mondta ki a boldogító igent, ám nem lehetett teljes az öröme. A Spice Girls tagok közül ugyanis csak Emma Bunton jelent meg Mel B nagy napján. És ha bár Victoria Beckham és Melanie C kifejezte jókívánságát a közösségi oldalukon, Geri Halliwell egyelőre tudomást sem vett egykori barátnője esküvőjéről.

Emma Bunton volt az egyetlen Spice Girls tag, aki megjelent Mel B nagy napján

Fotó: KGC-660 / Northfoto

Victoria Beckham és Melanie C közösségi oldalukon köszöntötték barátnőjüket

Posh Spice két Instagram-sztoriban köszöntette Mel B-t és újdonsült férjét. Elsőnek egy fekete-fehér videót rakott ki, amin mind az öt Spice Girls tag egymásba karolva látható. Ehhez pedig azt írta, hogy:

Gratulálok @officalmelb @rorymcphee a különleges napotokhoz! Nem is lehetnék ennél izgatottabb miattatok, kívánok nektek egy életre szóló boldogságot! puszik xx

Majd egy közös képet is kirakott Scary Spice-szal, amihez azt írta, hogy:

Szeretetet küldök neked @officialmelb! @rorymcphee egy nagyon szerencsés ember! xx

Melanie C szintén Instagram-sztoriban fejezte ki örömét a friss házasoknak. Sporty Spice egy esküvői képet osztott meg, amihez azt írta, hogy:

Annyira örülök mindkettőtöknek, és nagyon sajnálom, hogy nem lehettem ott. Izgatottan várom, hogy hamarosan veletek ünnepelhessek! Yippee!

Mel B és Geri Halliwell között régóta viharos a viszony

Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto

Geri Halliwell tudomást sem vett Mel B nagy napjáról

Mel B egy közeli ismerőse szerint Victoria Beckham és Melanie C szimplán programütközés miatt nem tudott részt venni barátnőjük nagy napján. Ami viszont Geri Halliwell-t illeti, sokkal mélyebb dolog húzódik a háttérben. A két Spice Girls tag között ugyanis régóta viharos a viszony, Geri Halliwell még Mel B 50. születésnapján sem vett részt. A legnagyobb törés közöttük az volt, hogy Geri váratlanul kilépett a csapatból, ami nem tetszett Scary Spice-nak, és ennek nyilvánosan is hangot adott. Majd az évek során kibékültek és úgy tűnt, vége az ellentétnek közöttük. Ám Mel B egy 2019-es nyilatkozatában azt mondta, hogy közte és Geri Halliwell között intim kapcsolat is volt még a 90-es években, amit Geri határozottan tagadott és felháborítónak tartott. Ez újabb feszültséget okozott kettejük között és ezt a konfliktust már nem sikerült teljes mértékben rendezniük.