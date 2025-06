Tom Brady Sydney Sweeney-re cserélte Gisele Bündchent?

A hétvégén tartották az évszázad esküvőjét. Jeff Bezos és Lauren Sánchez Velencében tartotta meg a nagy napját, és a vendéglista csak A-listás sztárokkal volt tele. Sydney Sweeney és Tom Brady is a meghívottak közt volt és igyekeztek minél több időt együtt tölteni egymással.

Sydney Sweeney volt az egyik legnépszerűbb személy a Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőn

Fotó: KGC-34/133516_003 / Northfoto

Sydney Sweeney és Tom Brady között forrt a levegő

Mindenki Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjéről beszél, amit a hétvégén tartottak Velencében. A háromnapos ünnepség megközelítőleg 50 millió dollárba került és a vendéglista szinte csak A-listás hollywood-i sztárokkal volt tele. A meghívottak között volt Oprah Winfrey, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kris Jenner, Leonardo diCaprio, Orlando Bloom és még sokan mások. Sydney Sweeney és Tom Brady is részt vett a nagy ünneplésen, de ők nemcsak a jegyespár szerelmének örültek. A pletykák szerint ugyanis a két híresség egymásra talált az esküvőn és hajnali kettőig együtt táncolgattak.

Mindenki Sydney Sweeney-t akarta

Az Eufória sztárja ugyan nemrégiben szakított a vőlegényével, Jonathan Davinóval mégis sugárzott a boldogságtól. Egy bennfentes állítása szerint a 27 éves színésznő volt az egyik 'legnépszerűbb' személy az esküvőn:

Sydney nyilvánvalóan a legnépszerűbb nő volt, akit a Bezos esküvőn látni lehetett. Mindenki beszélgetni akart vele, és minden pasi, aki vele volt, arról beszélt, hogy milyen lenyűgöző a való életben is.

Tom Brady kivetette a hálóját a színésznőre

És bár Tom Brady több szingli nővel is időt töltött, a legendás NFL játékost mégis a legjobban Sydney Sweeney szépsége nyűgözte le. Éppen ezért a háromnapos esküvőn igyekezett minél több időt együtt tölteni a 27 éves színésznővel. Egy másik bennfentes szerint Gisele Bündchen exférje mindent megtett, hogy korunk legnépszerűbb színésznőjének közelében legyen. A hotel bárjában kezdték az ismerkedést, majd az esküvő alatt is folyton egymás társaságában voltak és állítólag hajnali kettőig együtt táncoltak. Majd miután a fogadás véget ért, néhány hírességgel együtt, köztük Orlando Bloommal és a Kardashian klánnal átvonultak a Gritty Palace-ba, ahol tovább folytatták a mulatozást. Az esküvő utáni nap pedig lencsevégre kapták őket napközben is, amikor együtt sétálgattak Velence utcáin Bloom társaságában. A 48 éves színész szintén egyedül érkezett az esküvőre, ugyanis nemrég szakított barátnőjével, Katy Perry-vel.