2025 már most a szakítások éve lett: ezek a sztárok folytatják külön az idei évben

A 2025-ös év még csak most kezdődött el, de máris jó néhány híresség jelentette be, hogy külön folytatják az évet. A tavalyi év is tele volt szakításokkal, válásokkal. Úgy látszik, idén is elég magas lesz a száma azoknak a sztároknak, akik szerint jobb külön, mint együtt.

A szakítás után Sydney Sweeney máris összejött volna Glen Powell-el? (Fotó: RW / Northfoto)

A legfrissebb szakítás: Sydney Sweeney és Jonathan Davino

Hét év együttlét után az Eufória sztárja és vőlegénye idén márciusban szakítottak. Egy bennfentes a People-nek azt állította, hogy Sydney Sweeney most a munkájára összpontosít és ez annyira leterheli, hogy a kapcsolatára már nem marad ideje. Vőlegénye pedig nem tudta ezt tovább tolerálni és úgy döntöttek, külön folytatják tovább. A szakítás után pedig máris felröppentek a pletykák, hogy Sydney Sweeney valószínűleg az egykori színészkollégájával, Glen Powell-lel szűrte össze a levet.

David Harbour és Lily Allen négy évig voltak házasok (Fotó: PA / Northfoto)

Megcsalás után szakítás: David Harbour és Lily Allen

A 'Stranger Things' sztárja és Lily Allen 4 év házasság után külön folytatják. Egy bennfentes szerint a szakításuk oka az, hogy a kapcsolatuk megromlott:

"A házasságuk megromlott, és szakítottak."

Időközben azonban kiderült, hogy David Harbour nagy valószínűséggel csalta feleségét.

Britney Spears másodjára is szakított ex bűnöző pasijával, Paul Soliz-zal (Fotó: ImagePressAgency/face to face / Northfoto)

Másodjára is szakítottak: Britney Spears és Paul Soliz

Britney Spears és az ex bűnöző pasija idén másodjára is szakítottak. Az első szétválás oka az volt, hogy Britney Spears úgy érezte, hogy Paul Soliz kihasználja őt és csak a hírneve miatt van vele. A pophercegnő barátai nagyon megörültek a különválásnak, de az örömük nem tartott sokáig. Britney Spears ugyanis úgy döntött, másodjára is megpróbálja és rendbe hozza kapcsolatát. Ám ugyanúgy, mint az első próbálkozásnál, most is szakítás lett a vége.

Jessica Simpson 10 év és három gyerek után válik férjétől, Eric Johnson-tól (Fotó: Sonia Moskowitz / Northfoto)

Szakítás egy évtized után: Jessica Simpson és Eric Johnson

Jessica Simpson idén januárban jelentette be, hogy férjével közel 10 év házasság és három gyerek után külön folytatják. Az énekesnő, aki legutóbb azzal került címlapra, hogy kígyóspermával tartja kordában a hangszálait, azt nyilatkozta a válásról, hogy: