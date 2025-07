Gőzerővel készül a következő szezonra a Liverpool labdarúgócsapata. A Vörösök hétfő óta Hongkongban edzenek, szombaton az AC Milan ellen felkészülési meccset is játszanak. Szoboszlai Dominik számára különleges ez az edzőtábor, hiszen két év után már nincs egyedül magyarként. Ott van velük a két igazolás, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is. Már most látni, mennyire segíti a beilleszkedésüket a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik bajnokként készül a övetkező szezonra Fotó: Nikki Dyer - LFC

A szerdai edzés után elkészült egy kisebb csapatkép is, melyen látható mindhárom magyar fiú. Az egymás közötti játékban ez a gárda volt a nap nyertese, s Szoboszlai Dominik arcán látszik is, mennyire büszke: Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, vagy éppen Florian Wirtz mellett ott van Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin is. Történelmi fotó a három a magyarral.

A nap győztesei

- írta a kép mellé a Liverpool Facebook-oldala.

Szoboszlaira két meccs vár Ázsiában



A Pool a Milan elleni találkozó után Japánba utazik, Jokohamában a helyi Marinos ellen lépnek majd pályára.