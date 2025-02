Pikáns titok derült ki Liam Payne utolsó óráiról: prostikkal édeshármasozott

A néhai One Direction sztár négy hónappal ezelőtt halt meg. Liam Payne 2024 október 16-án Buenos Aires-ben egy harmadik emeleti hotelszoba erkélyéről zuhant le. Az egész sztárvilágot ledöbbentette Liam Payne tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála. Utolsó óráiról most újabb részletek láttak napvilágot.

Liam Payne 31 évesen halt meg (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Liam Payne utolsó órái

Egy új törvényszéki vizsgálat kimutatta, hogy az énekes a Buenos Aires-ben való tartózkodása alatt egy szexmunkás weboldalról rendelt magának prostituáltakat, akikkel később hármasban szexelt halálának napján. A két nő megérkezésekor Liam épp drogot fogyasztott. A Dailymail által közölt jelentések szerint, az egyik prostituált, Lucila Goitea, azt mondta a nyomozóknak, hogy Payne egy kis whiskey-t ivott és valami kristályszerű drogot fogyasztott. Megkérte őt és a másik nőt, hogy vegyenek neki kábítószert, de a prostituáltak közölték az énekessel, hogy ők nem élnek ilyenekkel. Elmondása alapján, Liam jól nézett ki, csak akkor lehetett észrevenni, hogy alkoholt fogyasztott, amikor közelebb mentek hozzá és érezték az alkohol szagot. Közel három órát töltöttek ott és ott létük alatt Liam idegessé vált, összetörte a tévét és követelte, hogy távozzanak.

Ki lehet a felelős haláláért?

Liam halálával kapcsolatban Roger Nores ellen és két szállodai dolgozó ellen decemberben emeltek vádat két hónappal a tragédia után. Az énekes utolsó óráit egy 35 oldalas bírósági ítéletben dokumentáltak, amelyben kifejtették, hogy miért ejtik a vádakat Nores ellen. Úgy ítélték meg, hogy Nores nem játszott szerepet abban, hogy Liam drogot vásárolt és fogyasztott és nem is tehetett volna semmit annak érdekében, hogy megakadályozza halálát. Így ő végre hazatérhet az Egyesült Királyságba és végre méltóképpen elbúcsúzhat barátjától. A két másik vádlott, Ezequiel Pereyra and Braian Paiz, azonban továbbra is rács mögött maradnak. Őket kábítószer eladással vádolnak.

Mi volt a halálának pontos oka?

A halottkém a december 17-i meghallgatáson elmondta, hogy még sok idő lesz, amíg hivatalosan megállapítják, hogy mi volt Liam Payne halálának pontos oka. De amit biztosan tudnak, hogy Payne halálának oka: polytrauma. Vagyis több testtájék egyidejű sérülése, ami külső és belső vérzéshez vezetett.