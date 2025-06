Jennifer Lopez üzent a magyaroknak! Ezt ígéri nekünk a latin bombázó

Jennifer Lopez a rajongók legnagyobb örömére áprilisban bejelentette, hogy idén nyáron újra turnéra indul! Nem mellékesen az énekesnő magyar rajongóinak is van oka az örömre, Budapest ugyanis ott díszeleg a világsztár fellépéseinek sorában!

Ben Affleck exe, a gyönyörű Jennifer Lopez Magyarországon koncertezik

(Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

Jennifer Lopez koncert Budapesten

Az énekesnő az Instagram-oldalán tette közzé a fantasztikus hírt, miszerint az „Up All Night” turnéval visszatér a színpadra, a Jennifer Lopez koncertélmény pedig felejthetetlen lesz.

Minden nemzetközi JLovernek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!

– írta J.Lo, aki legutóbb évekkel ezelőtt koncertezett Európában.

A magyar rajongók július 20-án, vasárnap este 8 órakor láthatják az énekesnőt élőben a budapesti MVM Dome színpadán. A jegyelővétel máris hatalmas érdeklődést váltott ki, a Jennifer Lopez jegyek többsége villámgyorsan elfogyott.

Jegyárak:

Állójegy: 65 000 Ft

Kiemelt állójegy: 95 000 Ft

Ülőhelyek: 49 000 – 90 000 Ft

Meet and Greet csomag: 610 000 Ft

Jennifer Lopez fergeteges show-val érkezik Budapestre

A látványos koreográfiáiról, lenyűgöző színpadi jelenlétéről, valamint eszméletlen testéről ismert Jennifer Lopez Instagram-oldalán osztott meg egy rövidebb videót, amiben betekintést engedett a koncert háttérmunkáiba is. Így a türelmetlen rajongók kaphattak egy kis ízelítőt a show előtt.

Elhozzuk a tüzet az Up All Nigh turnéra. Alig várom, hogy jövő hónapban mindenkivel találkozzunk!

– írta a videóhoz a világsztár, aki nagyon várja már, hogy többek között a magyar közönség előtt is fellépjen.

Bár a hivatalos dallistát még nem hozták nyilvánosságra, a rajongók biztosak lehetnek benne, hogy a koncerten felcsendülnek majd olyan ikonikus Jennifer Lopez dalok, mint a Jenny from the Block, az On the Floor vagy a Let’s Get Loud. Emellett Jennifer Lopez legújabb albumáról is hallhatunk majd dalokat.