Ilyen szexi showra számíthatunk Budapesten Jennifer Lopeztől - Galéria

Az isteni J.Lo hamarosan beveszi Budapestet! A hírek szerint a Puerto Ricó-i gyökerekkel rendelkező amerikai énekesnő már nagyon várja, hogy Magyarország fővárosában tartson egy hatalmas bulit, hiszen még sosem járt nálunk. A nyári Jennifer Lopez koncert több mint valószínű, hogy dübörgő telt ház lesz, amit az 55 éves szupersztár egy olyan felejthetetlen élménnyel hálál meg a hazai közönségnek, hogy arról még sokáig fogunk beszélni.

Jennifer Lopez Budapest 2025 koncertje bizonyára óriási durranás lesz (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Jennifer Lopez MVM Dome koncertje különleges lesz

A "Up All Night – Live in 2025" turné pontos dallistája jelenleg nem ismert, mivel Lopez hivatalosan még nem tette közzé, azonban figyelembe véve korábbi koncertjeinek repertoárját és rajongói várakozásokat, valószínűsíthető, hogy az alábbi slágerek elhangzanak majd:​ „Get Right”, „Love Don't Cost a Thing”, „I'm Into You”​, „Waiting for Tonight”​, „Jenny from the Block”​, „On the Floor”​, „Let's Get Loud”​, „Dance Again” Ezek a dalok ugyanis rendszeresen szerepeltek korábbi turnéinak műsorán, például a 2012-es Dance Again World Tour során. Emellett a rajongók fórumokon is megosztják kívánságaikat a lehetséges setlistről, olyan slágereket említve, mint a „Play”, „Ain't It Funny”, és a „If You Had My Love” című slágereket.

A dalok mellett az énekesnő fellépőruháinak a kollekciója sem nyilvános még, de könnyű elképzelni, hogy olyan darabokat ölt majd magára, amelyekhez hasonlókban már többtucat alkalommal elvarázsolta a közönségét.

