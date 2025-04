Kiderült, ennyiért láthatjuk Budapesten Jennifer Lopezt

​Jennifer Lopez 2025 nyarán világkörüli turnéra indul "Up All Night – Live in 2025" címmel. A turné keretében az énekesnő július 20-án Budapesten, az MVM Dome-ban lép fel. ​A budapesti koncert mellett a világsztár több európai városban is megfordul, de minket természetesen csakis az érdekel, hogy hozzánk milyen tervekkel érkezik. Az első hírek szerint ő is nagyon izgatott amiatt, hogy először ad bulit Budapesten.

Jennifer Lopez Budapest vendége lesz, amitől nagyon izgatottak a hazai rajongók (Fotó: afpforum.com / shutterstock.com)

Jennifer Lopez MVM Dome koncertjére indul a jegyértékesítés!

A felejthetetlen koncertre a mai naptól, vagyis április 9-től lehet belépőjegyet vásárolni az Eventim oldalán. Aki szeretné élőben látni és hallani az énekesnőt és ennek a poptörténeti pillanatnak szeretne a részese lenni, az viszont nagyon siessen, mert az előzetes becslések szerint a jegyek akár órák alatt elfogyhatnak a Jennifer Lopez koncertre!

A jegyekre óriási az érdeklődés, már az első percekben tízezres online sorbanállás alakult ki, nagyon sokan akarnak bejutni Jennifer MVM Dome-os koncertjére.

J-Lo bár még nem hirdette ki a várva várt koncerten elhangzó slágereinek a listáját, de a korábbi, 2025 eleji koncertek alapján valószínűsíthető, hogy a következő dalok biztosan elhangzanak majd:​"Jenny from the Block", "On the Floor", és "Let's Get Loud". Az új albumáról pedig a This Is Me... Now-ról is szerepelhetnek dalok a műsorban. Az énekesnőnek egyébként olyan sok slágere van, hogy az lesz számára az igazi kihívás, hogy mi az amit ne énekeljen el, hogy beleférjen a kötött időkeretbe.