Vége a tűzszünetnek: Selena Gomez és Hailey Bieber között kitört a háború

Újra kitörhetett a háború Justin Bieber exe és felesége között. A szemfüles rajongók szúrták ki, hogy Selena Gomez és Hailey Bieber kikövették egymást Instagram-oldalukon.

Selena Gomez ezúttal nem Justin Bieber miatt féltékeny Hailey Bieber-re Fotó: MediaPunch/Northfoto

Selena Gomez és Hailey Bieber kikövették egymást

Vége a tűzszünetnek! Selena Gomez és Hailey Bieber kikövették egymást az Instagram-oldalukon. Habár Justin Bieber felesége és exe többször is tagadták, hogy viszályban lennének, a rajongók számára mégis egyértelmű volt a két nő közötti feszültség. A mostani kikövetést pedig egyértelmű bizonyítékként kezelik arra, hogy újra elindult a viszály Selena Gomez és Hailey Bieber között. Az énekesnő éveken keresztül járt Justin Bieber-rel, amíg 2018-ban végleg elbúcsúztak egymástól. A kanadai énekes a szakítás után szinte azonnal összejött Hailey-vel és azóta már el is vette őt feleségül, ráadásul tavaly még közös gyermekük is született.

Hailey Bieber 1 milliárd dollárért adta el beauty márkáját

Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto

Team Selena vagy Team Hailey

A hirtelen jött váltást a rajongók egyszerűen képtelenek voltak feldolgozni. Nagyon hamar két oldalra rendeződtek: Team Selena és Team Hailey. A Selena Gomez rajongók gyűlölték Hailey-t, amíg a Hailey rajongók gyűlölték Selena-t. Olyannyira komolyra fordult a két fél közötti háború a netezők között, hogy már a két sztárnak kellett közbeavatkoznia, hogy megállítsa a gyűlölethullámot. Végül azzal próbálták csillapítani az indulatokat, hogy 2022-ben összeálltak egy közös kép erejéig. A rajongókat azonban nem sikerült meggyőzniük.

Hónapokig tűzszünet volt közöttük

Selena Gomez ezért még abban az évben a közösségi médiában felszólította rajongóit, hogy hagyják békén Hailey Bieber-t. Majd egy évvel később, 2023-ban elkezdték egymást követni Instagramon is. Ezzel is próbálták azt mutatni, hogy minden rendben van közöttük. Azóta támogatásukat fejezték ki egymás felé azzal, hogy like-olták egymás képeit. Hailey Bieber legutóbb Selena Gomez eljegyzéses posztját is kedvelte. Majd pár hónappal később az énekesnő is like-olta Justin Bieber feleségének posztját, amelyben bejelentette, hogy a Rhode nevű beauty márkájának termékei megtalálhatóak lesznek a Sephora polcain. Az eddigi támogatásokat elnézve pedig az, hogy most kikövették egymást Instagramon, sokkolta a rajongókat.