/"Végtelenül szeretlek" - zokogva gyászolja feleségét a PSG edzője

Borzasztó tragédiák, emberi drámák után ért csúcsra Európában a Paris Saint-Germain focicsata. A Bajnokok Ligája-győztes alakulatnál az Inter 5-0-s legyőzése után szabadultak el az érzelmek. Luis Enrique vezetőedző 10 éve még kislányával ünnepelt a Barcelona-Juventus BL-döntő (3-1) után, a 2019-ben elhunyt Xana most csak odafentről szurkolhatott a papának. A tréner segítője, Rafel Pol sokkal frissebb tragédiáját próbál feldolgozni. A szakember felesége közel fél éve hunyt el.

Rafel Pol (balra) hosszú évek óta Luis Einrique segítője, a PSG-hez is együtt érkeztek Fotó: AFP

A 38 éves Pol tavaly novemberben veszítette el feleségét, Raquel súlyos beteségben hunyt el. A lefújás pillanatában az edzők még önfeledten ölelkeztek, később a segítő nem tudott uralkodni érzelmein. Míg a játékosok a pályán ünnepeltek, ő zokogva gondolt elhunyt szerelmére.

Pol felesége elvesztésekor közös fotóval és szívbemarkoló sorokkal üzent:

Ahogy tanítottad Raquel, nem a hiányodra koncentrálok, hanem belül mindig itt leszel velem. Végtelenül szeretlek

- írta akkor a fotó mellé a szakember.

Spanyolország után PSG

Rafel Pol korábban a Celta Vigónál, a Barcelonánál és a spanyol válogatottnál is erőnléti edző volt Luis Enrique stábjában, majd a nemzeti csapatban, s most a PSG-ben is másodedzővé lépett elő.