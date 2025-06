/Külföldre akartak menekülni az eltűnt egri kisfiúk: borzalmas dolog áll a háttérben

Amikor kiderült, hogy együtt tűnhettek el, akkor elkezdték kihallgatni tanárokat és a diáktársaikat. Ekkor került képbe egy másik osztálytárs, aki elárulta, hogy hárman akartak megszökni, de ő megrettent és nem mert elmenni, így Máté és Bence nélküle indult útnak. Elmondta, hogy az volt a terv, hogy adott esetben külföldre mennek. Szlovákiába vagy Horvátországba. A szülőket és a családi hátteret is megvizsgáltuk, teljesen normális életet élnek, az egyikük családja még vallásos is, így nem itt kellett keresni a kiváltó okot. Kiderült, hogy az iskolán belül bántalmazták őket. Otthon a viselkedésükön nem vettek észre semmit, majd egy tanár közölte velük a kihallgatás során, hogy most, jobban elgondolkozott mostanában figyelemzavarosak és romlott a teljesítményük is. Ám mindezt az eltűnés előttig nem jelentették a szülőknek