Váratlan bejelentés a színpadon: nyolc év után szakított férjével az énekesnő

Egy korábbi X-Faktor sztár, Lucie Jones, szakított párjával, akivel 8 éve folytatott kapcsolatot. Az énekesnő első Glastonbury-fellépésén közölte a meglepő hírt rajongóival – írja a Mirror.

Nyolc év után szakított férjével a volt X-Faktor sztár. Fotó: Unsplash (Kelly Sikkema)

Lucie Jones 8 évig volt együtt párjával, Ethan Boroian-nal. A pár 2009-ben ismerkedett meg az X-Faktor meghallgatásán, most azonban a nő már nem is követi férjét a közösségi médiában, és csendben válási folyamat közepén vannak. Állítások szerint a kapcsolatnak azért lett vége, mert szimplán eltávolodtak egymástól, és mivel fiatalon házasodtak, fókuszpontjaik is teljesen megváltoztak.

Lucie most karrierjére és világ körüli utazásaira koncentrál. Az énekesnő már tovább is lépett, és nagyon boldog volt, hogy Glastonburyben léphetett színpadra miutn tavaly elment a fesztiválra, ahol elgondolkozott, miért nincs színházi, zenés fellépés, és nagyon örült, amikor felkérték, hogy ezen változtasson. Egy interjúban elmondta:

Azt hiszem, sokan úgy gondolnak a zenés színházra, mint a dzsesszkezekre és a sztepptáncra. De ez egyszerűen nem az a stílus, amit én csinálok. Nagyon lendületes lesz, és minden dalt tudni fogsz. Persze van ebből egy kis a zenés színházban, de az egy egész világ más dolgokkal is teli. Van néhány barátom, akik Glastonburyben játszanak, és valószínűleg csatlakoznak hozzám, vagy én fogok csatlakozni hozzájuk a fellépésük alatt.

Bár az énekesnő boldog és folytatja életét, a rajongókat teljes sokként érte a hír.