Előrébb hozza a vakációt a MÁV: jön a balatoni előszezoni menetrend!

Már a pünkösdi időszakot megelőzően bevezeti a MÁV az előszezoni menetrendet, amivel jóval többen, több időpontban és kényelmesebben juthatnak el a magyar tengerhez, mint a szezonon kívüli időszakokban. Mutatjuk mi változik a menetrendben!

Kezdődik a balatoni előszezon a MÁV-nál. Fotó: Móricz Sabján Simon

A MÁV-nál egy hónappal korábban kezdődik a vakáció

Az előszezoni menetrend a hivatalos, iskolai szünidőt egy hónappal megelőzően sűrűbb eljutást biztosít a Balaton partjához- írja a MÁV-Start a közleményében. Nem csak a vonatok közlekednek majd sűrűbben, a kerékpárszállítási kapacitását is növelik. Emellett a Volánbusz is ütemes menetrenddel biztosítja Zala és Veszprém vármegyékben a regionális és távolsági kapcsolatokat a magyar tengerhez.

Ekkortól él az előszezoni menetrend

A balatoni elő- és utószezoni, illetve nyári forgalomra minden évben több vonattal, ezáltal gyakoribb közlekedéssel, valamint többletszolgáltatásokkal készül a MÁV, ami idén sem lesz másképp. Az előszezoni menetrend idén május 13-tól június 21-ig tart majd: a partmenti nagyobb települések az átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak ekkortól. Emellett több IC-kocsi és motorvonat is forgalomba áll, ezáltal a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére.

Változások a főváros és a déli partszakasz közötti vonalon

Budapest és a Balaton déli partja között a következő, sűrűn közlekedő vonatokkal lehet majd utazni az előszezonban:

a Balaton InterCityvel

a Tópart InterCityvel,

a Jégmadár expresszvonatokkal,

a Bagolyvonatokkal,

valamint a Déli->Parti InterRégióval,

amik kétóránként közlekednek majd a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között. A déli parton közlekedő Balaton InterCitykben 1. osztályú kocsi, továbbá az előszezon egy részében, május 25-től étkezőkocsik is fognak közlekedni. Hétvégi és ünnepnapokon az előszezonban is közlekedik a legkorszerűbb, légkondicionált KISS emeletes motorvonat Szob és Fonyód között Jégmadár expresszvonat néven, közvetlen kapcsolatot biztosítva a Dunakanyar térségéből. Idén a már eddig megszokottak szerint pedig az előszezontól elindulnak péntek és szombat éjszaka a Bagolyvonatok is a déli parton – Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Így néz ki az előszezon a Balaton Déli-partjánál. Fotó: mav.hu

Az északi parton is több vonat jár majd az előszezonban

Az északi part esetében a Kék Hullám expressz, a Vízipók sebesvonatok és a hétvégi Katica InterRégiók javítják a Balaton elérését a főváros felől, illetve felé. Budapest és Tapolca között például naponta kétóránként Kék Hullám expresszvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg. Ezen vonatokkal érhető el leggyorsabban Balatonalmádi, Balatonfüred és a Balatonfüreden túli települések. A főszezontól a prémium 1+ osztályú bisztrószolgáltatással az Utasellátó kínálata elérhető lesz a Kék Hullám vonatokban. Budapest és Balatonfüred között naponta ugyancsak kétóránként Vizipók sebesvonatok közlekednek az előszezonban, amik Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és a part mentén Balatonakarattyától - Káptalanfüred kivételével - minden állomáson, megállóhelyen megállnak. Ezen vonatokkal érhetők el leggyorsabban Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács. A hétvégi napokon pedig Budapest és Balatonfüred között – korszerű FLIRT motorvonatból álló - Katica InterRégió vonatok is közlekednek, amelyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, így kiszolgálják a kisebb megállókat is. Az előszezon részletes menetrendje itt érhető el.

Kell-e helyjegyet váltani az előszezonban?

A vármegye- vagy országbérlettel, valamint a Magyarország24 és a Vármegye24 napijeggyel utazók számára a balatoni vonatok közül a személyvonatok és sebesvonatok mindegyike igénybe vehető, azonban a helyjegyes vonatok (InterCity, expressz) helyjeggyel igénybevehető szakaszain a helyjegy váltása kötelező. A Déli->Parti, és a Katica InterRégiókon, valamint a Vízipók sebesvonaton és a balatonfenyvesi kisvasúton vármegye- vagy országbérlettel és az új napijegyekkel is lehet utazni. A Fenyves, Lesence és a Tanúhegy expresszvonatokat helyjegy vásárlásával lehet használni, valamint országbérlettel és az új Magyarország24 napijeggyel. A megnövekedett utasforgalomra felkészülve a kiemelt vonatokon, azaz a Balaton és Tópart InterCityken, Jégmadár és Kék Hullám expresszvonatokon idén is kötelező helybiztosítást vezetnek be a Budapest és Balaton közötti szakaszon!