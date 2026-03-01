Eljött a tavasz első napja: ilyen időjárást hoz március eleje

Február változatos időjárással búcsúztatta a telet. Volt itt minden: fagyok, rendkívüli hóhelyzet Nyugat-Magyarországon, majd a szokásosnál melegebb napok a hó utolsó napjaiban. A tavasz első napján és első hetén is folytatódik majd a tavaszias idő. Március elsején, vasárnap sok napsütés lesz, rétegfelhőzet egyedül északkeleten várható, de csapadék abból sem lesz. Reggel 0, délután pedig átlagosan 13 fok valószínű.

Igazi tavaszias időjárással érkezik a március. Fotó: Köpönyeg

Igazi tavaszias időjárással érkezik a március

A napos időjárás hétfőn is folytatódik, viszont akkor már egyre több helyen jelenik majd meg felhő az égen. Csapadék ennek ellenére továbbra sem várható. A napi csúcshőmérséklet továbbra is 13 fok körül alakul majd.

Kedden azonban tovább melegszik majd a hőmérséklet. Többórás napsütést ígérkezik, gomolyfelhőzet csak délnyugaton várható. Ott elszórtan zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A reggel 3 fokkal érkezik, míg délután 14-15 fok köré melegszik a levegő. Ez a felmelegedés pedig a hét további részében is folytatódik - írja a Köpönyeg.