Eljött a tavasz első napja: ilyen időjárást hoz március eleje

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 06:00
előrejelzéstavasz
Többórás napsütés, felmelegedés: megérkezett az igazi kirándulós idő.
B. V.
A szerző cikkei

Február változatos időjárással búcsúztatta a telet. Volt itt minden: fagyok, rendkívüli hóhelyzet Nyugat-Magyarországon, majd a szokásosnál melegebb napok a hó utolsó napjaiban. A tavasz első napján és első hetén is folytatódik majd a tavaszias idő. Március elsején, vasárnap sok napsütés lesz, rétegfelhőzet egyedül északkeleten várható, de csapadék abból sem lesz. Reggel 0, délután pedig átlagosan 13 fok valószínű.

Igazi tavaszias időjárással érkezik a március
Igazi tavaszias időjárással érkezik a március. Fotó: Köpönyeg

 

Igazi tavaszias időjárással érkezik a március

A napos időjárás hétfőn is folytatódik, viszont akkor már egyre több helyen jelenik majd meg felhő az égen. Csapadék ennek ellenére továbbra sem várható. A napi csúcshőmérséklet továbbra is 13 fok körül alakul majd. 

Kedden azonban tovább melegszik majd a hőmérséklet. Többórás napsütést ígérkezik, gomolyfelhőzet csak délnyugaton várható. Ott elszórtan zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A reggel 3 fokkal érkezik, míg délután 14-15 fok köré melegszik a levegő. Ez a felmelegedés pedig a hét további részében is folytatódik - írja a Köpönyeg.

Fotó: Köpönyeg

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
