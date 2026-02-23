Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Repülni készülsz? Ekkor semmiképp ne tedd, leáll a légitársaság szolgáltatása

wizz air
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 15:20
légitársaságleállásszolgáltatás
Nem lesznek elérhetők a szolgáltatások.

A Wizz Air bejelentést tett, miszerint nem lesznek elérhetőek a szolgáltatásai szerda éjjel és csütörtök reggel között. A leállás a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét érinti.

A kelet-európai légitársaságok között a Wizz Air a negyedik legjobb lett, azonban a lábtér méretét illetően a sor végén kullog.
Fotó: Markus Mainka /  Shutterstock 

Mikor áll le a Wizz Air?

Február 25. 23.00 órától február 26. 08.00 óráig nem lesznek elérhetőek a Wizz Air foglalási és ügyfélszolgálati rendszerei. 

Nem lesznek elérhetőek ezen belül a  új jegy foglalása, a meglévő foglalások kezelése, az online utasfelvétel, a Wizz Air mobilalkalmazás foglalási funkciói, valamint az utalványok beváltása, ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások funkciói.

Hangsúlyozták, hogy azokat az utasokat nem érinti a leállás, akik már megvásárolták a jegyüket, lefoglalták az utazásukat, valamint a járatokat sem érinti a változás, azok továbbra is menetrend szerint közlekednek majd.

A Wizz Air csupán azért figyelmeztet, hogy akik utazást terveztek, de még nem ütötték nyélbe a vásárlást, még a leállás előtt tegyék meg azt. Szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a rendszerfrissítés alatt díjmentes lesz - írja az MTI.

 

 

