Vadászgépeket riasztottak a Wizzair járatához - gyerekcsíny áll a történtek mögött

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 20:08
Egy házaspár telefonján váratlanul megjelent a terrorista szó a repülőgépen. Bár vadászgépeket riasztottak a Wizzair járatához, kiderült, csak egy gyerekcsínyről van szó.

Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizzair járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.

Fotó: Shutterstock

Gyerekcsíny miatt riasztották a Wizzair járatához a vadászgépeket

A Wizzair légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt - közölte az MTI.

A Wizz Air W95310-es számú járatán az Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a "terrorista" szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, és a személyzet továbbította Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására.

Mint kiderült, a pár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren. Az utasokat mindenesetre leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Ha az utasok betartották volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor - emlékeztetett az esetet ismertető Ynet hírportál.

 

