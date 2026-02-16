Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült: ekkor lesz Vásáry Tamás búcsúztatása

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 15:05
Vásáry Tamásbúcsúztatás
A Magyar Művészeti Akadémia közölte a részleteket.

Március 11-én 15 órakor búcsúztatják Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt, karmestert a Fiumei Úti Sírkertben a Református Egyház szertartása szerint - közölte a Magyar Művészeti Akadémia hétfőn az MTI-vel.

Vásáry Tamás
Megvan, mikor búcsúztatják Vásáry Tamást Fotó: Teknos

Március 11-én búcsúztatják Vásáry Tamást

Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Zeneakadémia, Újbuda Önkormányzata, Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a saját halottjának tekinti.

Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze, a Szent István Rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja február 5-én, életének 93. évében hunyt el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu