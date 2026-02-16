Kiderült: ekkor lesz Vásáry Tamás búcsúztatása

Március 11-én 15 órakor búcsúztatják Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt, karmestert a Fiumei Úti Sírkertben a Református Egyház szertartása szerint - közölte a Magyar Művészeti Akadémia hétfőn az MTI-vel.
Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Magyar Rádió Művészeti Együttesei, a Zeneakadémia, Újbuda Önkormányzata, Debrecen MJV Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a saját halottjának tekinti.
Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, karmester, a nemzet művésze, a Szent István Rend birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja február 5-én, életének 93. évében hunyt el.
